حنان مطاوع تعرب عن سعادتها بتكريم مهرجان المسرح العالمي

نشرت الفنانة حنان مطاوع على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من تكريمها بمهرجان المسرح العالمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، تحت شعار "دورة الأساتذة"، أعربت من خلالها عن سعادتها بهذا التكريم، موجهة رسالة شكر لرئيس المهرجان على الاحتفاء بوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع بإطلاق اسمه على الدورة وتكريمها فيها.

علقت حنان على الصور قائلة: "سعدت بتكريمي في افتتاحية المهرجان العالمي من معهد الفنون المسرحية.. دورة الفرسان الأربعة (سعد أردش.. نبيل الألفي.. جلال الشرقاوي وحبيبي وأستاذي وأبي كرم مطاوع).

أضافت: "بشكر دكتور أيمن الشيوي على هذا التكريم الذي أعتز به من كل قلبي في بيتي الثاني.. وفي دورة باسم والدي وأستاذي الكبير "كرم مطاوع".

يُذكر أن دورة المهرجان تُعقد خلال الفترة من 9 وحتى 19 من أيار (مايو) الحالي، وتأتي تكريماً لرموز وأساتذة المعهد والمسرح المصري ممن أثروا الحركة المسرحية والفنية، وتحمل الدورة أسماء الرواد: سعد أردش، جلال الشرقاوي، نبيل الألفي، وكرم مطاوع.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات البارزة في الساحة الفنية، وهم: الفنان محمد رياض، الفنانة حنان مطاوع، الفنان والمخرج الكويتي محمد المنصور، والمخرج مازن الغرباوي، تقديراً لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم المتميزة في المسرح والدراما.

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