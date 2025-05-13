هيفاء وهبي تشارك مصطفى شعبان لأول مرة في فيلم سينمائي جديد

الفنانة هيفاء وهبي تعاقدت على دور البطولة أمام الفنان مصطفى شعبان، في فيلم سينمائي جديد يعود به الى السينما بعد غياب أكثر من 13 عاماً.

ويشهد الفيلم أول تعاون يجمع بين هيفاء وهبي ومصطفى شعبان، ومن المنتظر أن يكون هناك العديد من المفاجآت بأحداث العمل.

يُذكر أن آخر مشاركة لمصطفى شعبان في السينما كانت من خلال فيلم "الوتر" الذي أخرجه مجدي الهواري، وشاركت في بطولته غادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة، حيث قدّم خلاله شخصية ضابط شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في مقتل موزع موسيقي شاب، في إطار درامي تشويقي.

بينما تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، في دور العرض السينمائي قريبًا، ويضم الفيلم كلًا من محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسي، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي الى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :