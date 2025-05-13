حسن الرداد يكشف حقيقة اعتذار فنانين عن "طه الغريب"

القاهرة - الخليج 365
كشف النجم حسن الرداد حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول اعتذار بعض الفنانين عن عدم المشاركة في فيلمه الجديد "طه الغريب".
وقال الرداد في تصريحات إن لا صحة للأخبار التي انتشرت عن اعتذار ممثلين تم ترشيحهم للمشاركة في فيلم "طه الغريب"، حيث لم يتعاقد على بطولة الفيلم إلا هو فقط.
وأضاف أن الترشيحات لا تزال مستمرة بين صنّاع الفيلم، وحالياً هناك جلسات عمل مع المؤلف محمد صادق والمخرج عثمان أبو لبن لاختيار النجوم الذين يشاركون في الفيلم، وسوف يتم الإعلان عن أسماء باقي فريق العمل بعد التعاقد معهم، وذلك للبدء بالتصوير خلال أيام بعد الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونه البطولة.
يُذكر أن النجم حسن الرداد شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "عقبال عندكو" مع زوجته النجمة إيمي سمير غانم والفنانَين محمد ثروت وعارفة عبد الرسول.
أما على المستوى السينمائي فكان آخر أعمال حسن الرداد فيلم "بلوموندو" والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
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