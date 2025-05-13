سلاف فواخرجي بأقوى ردّ على من يُكذّب تصريحاتها وتعتذر لهذه الفنانة

ردّت النجمة سلاف فواخرجي على التي طاولت تصريحات سابقة لها واتّهامها بالكذب وعدم رؤية الحقيقة، وخرجت عن صمتها بمنشور طويل على "فيسبوك" تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وحرصت الفنانة السورية من خلال فيديو وتعليق دقيق على الردّ على تصريحات منتقديها الأخيرة، ومنهم الفنان جمال سليمان، بشأن واقعة اعتقال الفنانة الراحلة مي سكاف، وتظهر في الفيديو الأخير وهي تسرد بنفسها واقعة اعتقالها بعد مشاركتها في إحدى التظاهرات.

وأرفقت سلاف الفيديو بتعليق كتبت فيه: "عذراً مي سكاف، ولكن يبدو أنني كنت صادقة معك أكثر من أصدقائك الأحرار، وتحمّلتُ ما تحملته من اتّهامات وشتائم بعد أن كذّبوني واستهزأوا بكلامي عنك، حين قلت إنك أنتِ من طلبتي من الأمن اعتقالك مع مجموعة من الشباب لأنك لم ترضِ إلا أن تكوني معهم".

وأضافت: "مند قرابة الشهرين وأنا أخوَّن وأُشتَم أمام كل العارفين بالأمر، واتهموني بالتقليل من رموز ثورتهم، كالمرحومة مي، والمرحوم خالد تاجا الذي قلت إنه توفي في المستشفى ولم يمُت بالشكل الذي تم تداوله فكُذِّبت! حتى ظهر لنا أحد الأحرار وقال ما قلته! فأصبح ما قاله حقيقة!".

وتابعت: "شهران آثرتُ فيهما عدم الخوض في الموضوع احتراماً وترفّعاً، ولكن اصرار البعض على إقحام اسمي في كل مرة من أجل التريند ربما، أو لأن كما يبدو للعيان أن معركتهم معي وليس مع نظام سابق لبلد بأكملها! هذا كله يجعلني اليوم مضطرة للرد آسفة... ويبدو أن الترفّع في هذا الزمن خطأ كبير. هذا فيديو أمامكم بالصوت والصورة للمرحومة مي سكاف وهي تسرد القصة. وفيديو آخر لخالتها الفنانة الكبيرة فايزة شاويش على منصة "يوتيوب" وهي تسرد القصة كاملةً وتقول: "بتتذكّري يا ميوش كيف حبّستي حالك!".

وأكملت :فإما مي رحمة الله عليها كاذبة! أو عائلتها كاذبة! أو جيرانها كاذبون! أو أنا عندما صدّقتها فبقيت كاذبة مثلها! وأما من اتهمني بالكذب واستهزأ ضاحكاً... هو الكاذب! أو مَن اتهمني بتعاطي ما لايعرف! هو المتعاطي أو الصامتون جميعاً على تكذيبي وشتمي هم الكاذبون، لأنهم جميعاً يعرفون الحقيقة جيداً".

واختتمت سلاف فواخرجي رسالتها الحاسمة بالقول: "في المرات المقبلة عندما تسخّرون الحقيقة لأجلكم… لا تنسوا أن تحذفوا الدلائل والبراهين... يا لبئس كل شيء… ويا لبئس ما وصلنا إليه نحن الفنانون أولاً".

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