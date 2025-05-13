شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى تزين السجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أعضاء لجنة التحكيم لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78 والتقطا صوراً على السجادة الحمراء للمهرجان الذي يقام فعالياته حتي 24 مايو الجارى في مدينة كان الفرنسية، وظهر كل من أعضاء لجنة التحكيم هونج سانج سو، وهالي بيري، وألبا رورواشر، وليلى سليماني، والرئيسة جولييت بينوش، وجيريمي سترونج، وديودون حمادي، وبايال كاباديا، وكارلوس ريجاداس.



لجنة تحكيم كان السينمائي



اعضاء لجنة التحكيم

يترأس لجنة تحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها النجوم هالي بيري وجيريمي سترونج من بين المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية هذا العام فيلم Die My Love للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، المقتبس عن رواية أريانا هارويتز، من بطولة لورانس وروبرت باتينسون.

يشارك الممثل الإنجليزي جوش أوكونور - المعروف بتجسيده دور لاعب تنس في فيلم "Challengers" والأمير تشارلز في مسلسل "The Crown"، في بطولة فيلمين متنافسين، هما "The History of Sound" مع بول ميسكال، و"The Mastermind"، الذي يلعب دور لص أعمال فنية هاوٍ.

كما يضم فيلم ويس أندرسون الجديد "The Phoenician Scheme" كوكبة من ألمع النجوم في مهرجان كان هذا العام، حيث يشارك في البطولة كل من جوهانسون، وبينيسيو ديل تورو، وتوم هانكس، وبينديكت كومبرباتش، بالإضافة إلى ريز أحمد، وبريان كرانستون، وريتشارد أيواد.

يظهر خواكين فينيكس وإيما ستون في فيلم "Eddington"، وهو فيلم غربي كوميدي أسود من إخراج آري أستر، تدور أحداثه في فترة الجائحة.

يُوصف فيلم "Nouvelle Vague" للمخرج ريتشارد لينكليتر بأنه يروي قصة صناعة فيلم جان لوك جودار الكلاسيكي " Breathless" الذى طرح عام 1960، بنفس أسلوب وروح الفيلم الأصلي.