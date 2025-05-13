شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زين عدد كبير من النجمات السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 والذي تمتد فعالياته حتي 24 مايو الجاري، وتألقن بشكل كبير في إطلالاتهن، ويبرز الخليج 365 في ذلك التقرير، أفضل 10 إطلالات على السجادة الحمراء وهم لعارضة الأزياء العالمية آرينا شايك، والنجمة العالمية جوليا جاردنر، والنجمة سافرون فادر، والنجمة أليساندرا أمبرسيو والنجمة جولي جود والنجمة أيزابيل فونتانا، والنجمة وان كيو إيان هوي، والنجمة إيفا لونغوريا، والنجمة ألياس عبد العزيز، والنجمة نادين نجيم.



إيفا لونغوريا



جولي جود



جوليا في مهرجان كان



أليساندرا أمبروسيو



إيزابيل فونتانا



وان كيو إيان هوي



نادين نسيب نجيم



سافرون فادر



أرينا شايك



أليس عبد العزيز

يترأس لجنة تحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها النجوم هالي بيري وجيريمي سترونج من بين المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية هذا العام فيلم Die My Love للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، المقتبس عن رواية أريانا هارويتز، من بطولة لورانس وروبرت باتينسون.