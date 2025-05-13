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أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور

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  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 1/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 2/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 3/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 4/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 5/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 6/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 7/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 8/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 9/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 10/11
  • أفضل 10 إطلالات للنجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور 11/11

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القاهرة - سامية سيد - زين عدد كبير من النجمات السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 والذي تمتد فعالياته حتي 24 مايو الجاري، وتألقن بشكل كبير في إطلالاتهن، ويبرز الخليج 365 في ذلك التقرير، أفضل 10 إطلالات على السجادة الحمراء وهم لعارضة الأزياء العالمية آرينا شايك، والنجمة العالمية جوليا جاردنر، والنجمة سافرون فادر، والنجمة أليساندرا أمبرسيو والنجمة جولي جود والنجمة أيزابيل فونتانا، والنجمة وان كيو إيان هوي، والنجمة إيفا لونغوريا، والنجمة ألياس عبد العزيز، والنجمة نادين نجيم.

إيفا لونغوريا
إيفا لونغوريا

 

جولي جود
جولي جود

 

جوليا في مهرجان كان
جوليا في مهرجان كان

 

أليساندرا أمبروسيو
أليساندرا أمبروسيو

 

إيزابيل فونتانا
إيزابيل فونتانا

 

وان كيو إيان هوي
وان كيو إيان هوي

 

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

 

سافرون فادر
سافرون فادر

 

أرينا شايك
أرينا شايك

 

أليس عبد العزيز
أليس عبد العزيز

يترأس لجنة تحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها النجوم هالي بيري وجيريمي سترونج من بين المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية هذا العام فيلم Die My Love للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، المقتبس عن رواية أريانا هارويتز، من بطولة لورانس وروبرت باتينسون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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