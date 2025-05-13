شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تنتظر عرض فيلمها الجديد الست وتستعد لبدء تصوير رزق الهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة منى زكى عرض فيلمها الجديد الست، وهو أحد الأعمال الضخمة من حيث الإنتاج الضخم والسيناريو الجيد والإخراج المميز لمروان حامد، ويتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة، أو عرضه فى أحد المهرجانات الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

والفيلم سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، يضم مجموعة من النجوم، منهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

وفى سياق آخر تنتظر منى زكي عرض فيلمها الكوميدي "الجواهرجي"، الذي شاركت بطولته مع النجم محمد هنيدي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، ليكون التنافس السينمائي الأول لها خلال العام الجاري.

كما تستعد منى زكى لبدء تصوير فيلمها الجديد رزق الهبل، حيث من المقرر أن تخوض تجربة سينمائية جديدة خلال فيلم "رزق الهبل" الذى تعاقدت عليه منذ فترة وبدأت تحضيرات في الأسابيع الماضية، وتقدم منى زكى خلال أحداثه شخصية يغلب عليها الطابع الكوميدي، لتخوض مني زكى تجربة مختلفة بعدما قدمت مؤخراً العديد من الأعمال التي يغلب عليها الطابع الدرامي.

فيلم "رزق الهبل" تم الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم عدد من الفنانين بجانب منى زكى أبرزهم: محمد شاهين، رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، وسماح أنور، تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد وتدور الأحداث في إطار كوميدي.