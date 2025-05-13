مؤلف فيلم يسرا الجديد لـ الخليج 365: الست لما يناقش قضايا المرأة بشكل مختلف

السيناريست كيرو أيمن: "الفيلم يُقدم رسائل هامة جدًا للمرأة"

أبطال فيلم "الست لما"

يسرا وهدى المفتي في فيلم "بنات فاتن"

ظهور خاص في فيلم "شقو"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:55 مساءً - تستعد الفنانة، لتصوير فيلمها الجديدخلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وذلك فور انتهاء مرحلة التحضيرات كافة وتسكين باقي الأدوار، حيث يُعد واحدًا من أبرز الأفلام المُقرر طرحها خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.ومن جانبه، قال السيناريست، لـ"الخليج 365"، إنّ فيلم "الست لما" يُناقش عددًا مختلفًا من القضايا التي تخص المرأة، وليست قضية واحدة، فيما ستتناول تلك القضايا في قالب فني مختلف، يعتمد على الكوميديا بشكلٍ ما، متابعًا "الفيلم سيُقدم رسائل هامة جدًا للمرأة".وأشار إلى أنّ فيلم يسرا الجديد، سيُجرى تصويره بالكامل داخل القاهرة، وسيعتمد على مشاركة عددًا كبيرًا من الفنانين، وهو أقرب إلى "البطولة الجماعية"، مُعربًا عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.ويُشارك في بطولة الفيلم، إلى جانبوماجد المصري، كلّ من: محمود البزاوي، دنيا سامي، وآخرون، وسيُجرى الإعلان عنهم تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، فور إتمام مرحلة التعاقدات بشكلٍ رسمي، والعمل تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي.يمكنك قراءة.. يسرا: تعرضت لصراعات كثيرة وشاركت في 25 فيلماً لم يتم عرضهايُذكر أنّبدأت قبل أيامٍ قليلة، تصوير فيلم جديد يحمل اسم "بنات فاتن"، والذي يجمعها بعددٍ كبير من الفنانين، أبرزهم هدى المفتي، باسم سمرة، صفوة، بسمة نبيل، حسن مالك، حمدي هيكل، والعمل تأليف أمينة مصطفى ومحمد ناير، وإنتاج محمد نادر، ومن المُقرر طرحه في دور السينما، خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.فيلم "" آخر أعمالفي السينما، وجاء من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف، بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



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