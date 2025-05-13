يسرا وعمرو منسي وريا أبي راشد في افتتاح مهرجان كان السينمائي.. فيديو خاص الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:55 مساءً - حرصت الفنانة المصرية يسرا ورائد الأعمال عمرو منسي المدير التنفيذي لـ مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك الاعلامية ريا أبي راشد، على حضور حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التى تقام من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا.

عودة الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي 2025

وتأتي مشاركة الفنانة يسرا وكذلك رائد الأعمال عمرو منسي في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورة هذا العام التي تشهد عودة تواجد الحناج المصري للتواجد مرة أخري، وذلك بتنظيم مشترك بين لجنة مصر للأفلام، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تسليط الضوء على السينما المصرية وربطها بالمشهدين العربي والعالمي، وبناء شراكات قوية مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.



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يستضيف الجناح المصري سلسلة من الندوات المهمة التي تتناول جوانب رئيسية من صناعة الأفلام والاتجاهات الصناعية. وتهدف هذه الجلسات إلى ربط المحترفين من مختلف أنحاء العالم بالمشاريع والمواهب داخل مصر والمنطقة العربية، حيث ينطلق برنامج الندوات غداً الأربعاء 14 مايو بندوة تحت عنوان التصوير في مصر: مصر كوجهة تصوير عالمية، وجلسة تناقش مزايا التصوير في المواقع المصرية وإمكانيات الإنتاج الدولية.

ندوات الجناح المصري في كان

وفى اليوم التالي، الخميس يتم عقد ندوة تحت عنوان من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية، ونقاش آخر حول فرص التعاون بين السينما المصرية والأمريكية، ويليها تنظيم ندوة حول الإنتاج المشترك من العالم العربي، يوم 16 مايو، تتناول التحديات والاستراتيجيات المرتبطة بالإنتاج العربي المشترك.

وبعدها يعقد نقاش يوم 17 مايو، حول تعزيز النظام البيئي: بناء الروابط بين المهرجانات السينمائية العربية ، يعقبها جلسة يشارك فيها ممثلو أبرز المهرجانات العربية لمناقشة التعاون والنمو المتبادل، وندوة أخيرة بعنوان الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الشباب، وتختتم الندوات بجلسة مخصصة لعرض تجارب ومواهب السينمائيين العرب الصاعدين.

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افتتاح فعاليات المهرجان بفيلم "Partir Un Jour ارحل يوما واحدا"

وتفتتح فعاليات المهرجان لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو "Partir Un Jour ارحل يوما واحدا"، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذي كان على وشك الافتتاح.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، تكريم الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مسيرته الفنية التي قدم من خلالها علامات بارزة في تاريخ السينما العالمية.ومن المقرر أن يقدم الجائزة النجم ليوناردو دي كابريو الذي قدم معه العديد من الأفلام الناجحة والخالدة في السينما الأمريكية



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