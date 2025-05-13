ظهور مميز لـ أمينة خليل على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:55 مساءً - وصلت الفنانة أمينة خليل، إلى ريد كاربت مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، قبل قليل، حيث يُقام حفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعين، وسط حضور عددًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما العالمية.

أمينة خليل في مهرجان كان السينمائي 2025

وجاء ظهور أمينة خليل على الريد كاربت، بأسلوب مميز ولافت، حيث ظهرت بفستان وردي أنثوي بلمسات الريش الفاخرة، فيما حرصت على التقاط عددٍ من الصور التذكارية داخل مهرجان كان السينمائي 2025.

مهرجان كان السينمائي 2025

يُذكر أنّ الدورة الثامنة والسبعون لـ مهرجان كان السينمائى الدولي، تقام في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميا، فيما يشهد حفل الافتتاح عودة الممثل الفرنسي لوران لافيت لتقديم الأمسية بعد تقديمه للدورة لعام 2016، مما يعزز الطابع الفرنسي في هوية المهرجان. كما تقدم المغنية الفرنسية ميلين فارمر عرضًا غنائيًا خلال حفل الافتتاح، يُضفي طابعًا فنيًا راقيًا على الأمسية المنتظرة.

ويعقب العرض الغنائي تقديم النجم ليوناردو دي كابريو السعفة الذهبية الفخرية إلى المكرم روبرت دي نيرو، تقديرًا لتاريخه ومسيرته الفنية الحافلة، ومن المقرر أن يشارك دي نيرو في ندوة خاصة عن مسيرته الفنية بمناسبة مرور نصف قرن على تتويجه بالسعفة الذهبية أفضل ممثل من مهرجان كان، وتُعقد في قاعة "ديبوسي روم" في 14 مايو.

وتفتتح فعاليات المهرجان لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو «Partir Un Jour ارحل يوما واحدا»، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذي كان على وشك الافتتاح.

يمكنك قراءة.. من هو لوران لافيت مُقدم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي؟

أحدث أعمال أمينة خليل التلفزيونية

يذكر أنّ أمينة خليل، حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "لام شمسية" وهو دراما اجتماعية تشويقية، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته كلّ من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

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