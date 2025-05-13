لأول مرة في تاريخه: بث حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025 في 382 دار سينما فرنسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:55 مساءً - بدأ نجوم العالم يتوافدون على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، في دورته الـ 78. ومنذ شهور، أى مع بداية الإعلان عن لجان تحكيم المسابقات الرسمية والغير رسمية، والأفلام التي وقع عليها الاختيار، والمرشحون على جائزة السعفة الذهبية، وفيلم الإفتتاح، وحتى الضيوف المتوقع حضورهم، كلها كانت مؤشرات تُرجح أن هذه الدورة ستكون إستثنائية، وهذا ما أكده الخبر المُعلن منذ قليل، وهو بث حفل الافتتاح في مئات دور السينما الفرنسية.

حفل افتتاح كان 2025 يغزو سينمات فرنسا

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لأول مرة بتاريخ المهرجان، وبالإضافة إلى إقامة مهرجان كان السينمائي الدولي في قصر المهرجانات، سيُعرض حفل الافتتاح في 382 دار سينما فرنسية، بأكثر من 90 مقاطعة، أمام آلاف من مُحبي السينما، وذلك بمبادرة من مهرجان كان بالتعاون مع تلفزيون فرنسا، والاتحاد الوطني للسينما الفرنسية، والمركز الوطني للسينما. وتحظى هذه المبادرة أيضًا بدعمٍ سخيّ من الاتحاد الفرنسي للسينما (AFCAE).

وستبث جميع دور السينما المشاركة حفل الافتتاح مباشرةً، الذي يقدمه الممثل الفرنسي لوران لافيت، ويتميّز بحضور ضيف شرف استثنائي، الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، يليه عرض فيلم الافتتاح "Partir un jour"، وهو أول تجربة إخراجية للمخرجة أميلي بونين.

وأعلن القائمون على المبادرة، أن هذا الحدث يهدف إلى مشاركة أمسية افتتاح هذا الاحتفال السينمائي الكبير مع جمهور واسع من رواد السينما، وهو فرصة لإعادة تأكيد قيمة دور السينما وقوة التجربة الجماعية.

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أفلام المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي 2025

التميز حاضر أيضاً في اختيار الأعمال المتنافسة على السعفة الذهبية، حيث مزجت إدارة المهرجان بين الأسماء الكبرى من المخرجين الكلاسيكيين، وبين طليعة الموجة الجديدة في السينما العالمية، واللافت أن المهرجان أختار للمرة الأولى أفلام لسبع مخرجات للمنافسة على الجائزة، ضمن خطته لدعم سينما المرأة، كما ضمن للأصوات النسائية حضورا لافتا داخل لجان التحكييم، ومن أبرز أفلام المسابقة الرسمية:

"Alpha" للمخرجة جوليا دوكورنو.

"Case 137" للمخرج دومينيك مول.

"Die, My Love" للمخرجة لين رامسي.

"Eddington" للمخرج آري أستر.

"Fuori" للمخرج ماريو مارتوني.

"The History Of Sound" للمخرج أوليفر هيرمانوس.

"The Little Sister" للمخرجة حفصية حرزي.

"The Mastermind" للمخرجة كيلي رايشاردت.

"Nouvelle Vague" للمخرج ريتشارد لينكليتر.

"The Phoenician Scheme" للمخرج ويس أندرسون.

"Renoir" للمخرجة تشي هياكاوا.

"Résurrection" للمخرج بي غان.

"Romería" للمخرجة كارلا سيمون.

"The Secret Agent" للمخرج كليبر ميندونسا فيلو.

"Sentimental Value" للمخرج يواكيم تريير.

"Sirat" للمخرج أوليفر لاكس.

"Sound Of Falling" للمخرجة ماشا شيلينسكي.

"Two Prosecutors" للمخرج سيرجي لوزنيتسا.

"Young Mothers" للمخرجين جان بيير داردين ولوك داردين.

قد ترغبين في معرفة أبرز المعلومات عن فيلم افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان PARTIR UN JOUR

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