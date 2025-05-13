توافد نجوم وصُناع السينما العالمية على السجادة الحمراء لـ حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:55 مساءً - بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجو وصُناع السينما العالمية على السجادة الحمراء الخاصة بإنطلاق حفل إفتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وقد تواجدت "الخليج 365" على السجادة الحمراء لنقل كافة تفاصيل حضور النجوم لقرائها.

نجوم وصُناع السينما العالمية يلتقطون الصور على السجادة الحمراء

وجاء في مُقدمة الحضور كلٌ من فاليري بيرين، المخرج الفرنسي كلود لولوش، المؤثرة في دبي فرحانة بودي، المخرج السينمائي والمنتج وكاتب السيناريو ومحرر الأفلام الياباني هيروكازو كوري إيدا، الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا، الممثلة الأمريكية جوليا غارنر، الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الفرنسية المولودة في الولايات المتحدة أرييل دومباسل، عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الممثلة والمخرجة الفرنسية جيرالدين ناكاش.

وأيضًا الممثلة الفرنسية فريدريك بل، المؤثرة الألمانية كارولين داور، الممثل والمنتج السينمائي الإيطالي بيرفرانشيسكو فافينو، الممثلة الإيطالية آنا فيرزيتي، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المخرج كلود ليلوش، أورفاشي راوتيلا والذين حرصوا على إلتقاط العديد من الصور ولقاء الصحفيين على السجادة الحمراء.

كل هؤلاء بجانب رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جوليت بينوش، وأعضاء لجنة التحكيم وهم الممثلة الأمريكية هالي بيري، الممثل الأمريكي جيرمي سترونغ، الممثلة الإيطالية ألبا رورواشر، المخرجة الهندية بايال كاباديا، المخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس، المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو، المخرج الكونغولي ديودو حمادي، والكاتبة الفرنسية ليلى سليماني.

تفاصيل فيلم إفتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي

يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا.

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وكان قد تم إختيار فيلم " PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الإفتتاح والذي يعد التجربة الأولي لها بالأفلام الروائية الطويلة كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظى به أي مخرج آخر من قبل.

وتدور أحداث فيلم PARTIR UN JOUR حول شخصية "سيسيل" وهي فتاة تستعد لافتتاح مطعمها الفاخر في باريس، وتأتي تلك الخطوة تحقيقًا لحلم ظل يراودها كثيرًا إلا أنها تضطر للعودة بشكل مفاجئ إلى قريتها الصغيرة التي نشات بها بعد إصابة والدها بنوبة قلبية.

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وخلال زيارتها لقريتها الصغيرة تلتقي هناك بحبها الأول والذي يجعلها تنظر لحياتها من جديد وتُعيد النظر بكافة تفاصيل حياتها والقرارت التي إتخذتها فيها أو تنوي عليها في المستقبل.

ويأتي فيلم PARTIR UN JOUR من بطولة جولييت أرمانيه والتي تُجسد شخصية "سيسيل" خلال أحداث الفيلم وعدد من الفنانين ومن أبرزهم: باستيان بويون، فرانسوا رولان، توفيق جلاب، دومينيك بلانك والفيلم من سيناريو المخرجة أميلي بونان وديميتري لوكاس.

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