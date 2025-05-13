عبير الصغير تشارك متابعيها مقتطفات خيالية من عقد قيريانها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير مجموعة من الصور الرائعة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أجواء عقد قيرانيها على الشاب يوسف فرحات، حيث ظهر الزوجان داخل مسجد سوياً، بالإضافة إلى مجموعة من الصور من مراسم عقد القيران مع العائلة.



و لفتت عبير أنظار متابعيها بفستانها الرئع الابيض الذي إرتدته، و علقت على منشورها بالقول: "طاب العُمر بِكَ، مقتطفات من عقد القران، خبرونا شو أكثر شي لفتكم".

و في وقت سابق، شاركت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير مقاطع فيديو من أجمل يوم في حياتها وهو يوم تم عقد قرانها على الشاب يوسف فرحات، ضمن أجواء عائلية. واختارت عبير مهراً لافتاً تمثّل في نسخة من المصحف الشريف، ما أثار تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيراً على مواقع التواصل.

وشاركت عبير لحظات مؤثرة من مراسم عقد القران عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت ودموع الفرح تنهمر على وجهها وسط أجواء عائلية مفعمة بالمحبة والزغاريد، عكست عمق المشاعر ودفء المناسبة.





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