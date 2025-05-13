- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - فاجأت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل متابعيها بأحدث إطلالة لها من داخل المستشفى، بصورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها عن وضع مولدها، كما و كشفت عن جنسه و الإسم الذي إختارته له بالتعليق على منشورها بالقول: "شعور لا يوصف له الحمد لله ربنا .
رزقنا بأحلى بنوتة .دفى خالد الخوري".
وكانت أعربت أصالة كامل، عن رغبتها بإرتداء الحجاب، وظهرت في مقطع فيديو، وهي ترتدي الحجاب، وقالت :"نفسي أتحجب نفسي، والله يعني الفكرة موجودة، بس التنفيذ إمتى مش عارفين".
وعن طريقة إرتدائها للحجاب، قالت: "شوفوا الطريقة دي، بشوف بنات بيعملوا كده".
وأرفقت أصالة كامل الفيديو بتعليق، متسائلة إذا ما كانت هذه الخطوة يجب إتخاذها بشكل تدريجي، أم أن يقوم بها الشخص مباشرة، وقالت: "بتحسوا قرار زي ده لازم مرة وحدة ولا بشكل تدريجي".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة كامل تفاجئ الجميع من داخل المستشفى وتكـ شف عن إسم وجنس مولودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.