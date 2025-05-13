أصالة كامل تفاجئ الجميع من داخل المستشفى وتكـ شف عن إسم وجنس مولودها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل متابعيها بأحدث إطلالة لها من داخل المستشفى، بصورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها عن وضع مولدها، كما و كشفت عن جنسه و الإسم الذي إختارته له بالتعليق على منشورها بالقول: "شعور لا يوصف له الحمد لله ربنا .

رزقنا بأحلى بنوتة .دفى خالد الخوري".

وكانت أعربت أصالة كامل، عن رغبتها بإرتداء الحجاب، وظهرت في مقطع فيديو، وهي ترتدي الحجاب، وقالت :"نفسي أتحجب نفسي، والله يعني الفكرة موجودة، بس التنفيذ إمتى مش عارفين".

وعن طريقة إرتدائها للحجاب، قالت: "شوفوا الطريقة دي، بشوف بنات بيعملوا كده".

وأرفقت أصالة كامل الفيديو بتعليق، متسائلة إذا ما كانت هذه الخطوة يجب إتخاذها بشكل تدريجي، أم أن يقوم بها الشخص مباشرة، وقالت: "بتحسوا قرار زي ده لازم مرة وحدة ولا بشكل تدريجي".

