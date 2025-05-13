"SINNERS" يصبح سادس فيلم رعب يتجاوز 200 مليون دولار بعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم الرعب الموسيقي الناجح "Sinners" للمخرج رايان كوغلر إنجازًا تاريخيًا في شباك التذاكر لم يحققه أي فيلم أصلي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، متجاوزًا 200 مليون دولار من الإيرادات المحلية اعتبارًا من يوم السبت الرابع من عرضه في دور العرض.



مع مبيعات تذاكر تُقدر بنحو 216 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، يُعد "Sinners" الآن الفيلم الأصلي الأعلى ربحًا محليًا منذ فيلم "Coco" من إنتاج Pixar عام 2017.

استمر الزخم القوي للفيلم على الرغم من خسارته شاشات آيماكس لصالح فيلم "Thunderbolts" من إنتاج مارفل، وحقق 23 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة من عرضه، وهو إجمالي أعلى من افتتاح أي فيلم رعب منذ فيلم "Smile 2".

بفضل إشادة النقاد وحماس الجمهور، تجاوز الفيلم التوقعات وأصبح نجاحًا باهرًا في عام حافل بأفلام السلسلة.

​​​​​​​تم إنتاج "سينرز" بميزانية قدرها 90 مليون دولار، وهو في طريقه لتجاوز 300 مليون دولار عالميًا هذا الأسبوع، بينما تبلغ إيرادات الفيلم العالمية حاليًا 69 مليون دولار، من المتوقع أن يحقق الفيلم محليًا ما لا يقل عن 275 مليون دولار، متجاوزًا بذلك فيلمي "Gravity" و "Inception" ليصبح أعلى فيلم أصلي من حيث الإيرادات منذ أكثر من 15 عامًا.

​​​​​​​وإذا تجاوزت إيراداته 300 مليون دولار محليًا، فسيكون أول فيلم أصلي يحقق هذا الإنجاز منذ فيلم "Avatar".

