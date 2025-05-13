الفنانة كندة علوش تدعم بوسي شلبي برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة كندة علوش عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمع الإعلامية بوسي شلبي مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وجّهت إليها من خلالها رسالة دعم في أزمتها الحالية مع ورثته.

وعلّقت كندة على الصورة قائلةً: "حبيبتي بوسي الجدعة المُحبّة... ربنا يكون معاكي وينصفك ويدّيكي على قد نيتك وعلى ما كنتِ تحبين زوجك الراحل أستاذنا العظيم محمود عبدالعزيز".



يُذكر أنه تم تكريم كندة علوش في "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة" خلال افتتاح الدورة التاسعة منه، التي أُقيمت في الفترة من 2 الى 7 أيار (مايو)، وحملت شعار "كوكب الشرق أم كلثوم"، احتفاءً بمرور خمسين عاماً على رحيل سيدة الغناء العربي وتكريماً لإسهامها في الإبداع النسائي، كأحد أبرز رموز الفن والتمكين النسائي في تاريخ العرب.

وجاء تكريم كندة علوش تتويجاً لمشوار سينمائي حافل بالنجاحات، وقدرتها على تجسيد قضايا المرأة بأداء إنساني مؤثر يعكس طموحاتها وصراعاتها.

وأكدت إدارة "مهرجان أسوان" أن اختيار كندة علوش لم يكن مصادفة، بل جاء تقديراً لموهبتها الخاصة، وتنوع الأدوار التي قدمتها على مدار سنوات، ما بين السينما السورية والمصرية، ومع كبار المخرجين في الوطن العربي، مشيدةً بإسهامات كندة في نقل صورة المرأة العربية بكل تعقيداتها وتفاصيلها الى الشاشة.

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