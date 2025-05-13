رامي صبري يوجّه رسالة مؤثرة لعائلة الفنانة أصالة

القاهرة - الخليج 365
نشر الفنان رامي صبري عبر حسابه الخاص في منصة "X" مقاطع مصوّرة عدة من إحيائه حفل زفاف نجل شقيقتها أخيراً، وجّه من خلالها رسالة الى الفنانة أصالة وعائلتها، كشف فيها عن العلاقة المميزة التي تجمعه بهم.
وقال رامي في رسالته لعائلة أصالة: "عائلة أصالة هي عائلتي التانية، بحبّهم وفي عِشرة جميلة على مدار سنين كتير ومن بدايتي تقريباً... واللي بيفرّحهم بيفرّحني... مبروك لأحمد ضياء... ربنا يبارك فيهم".
وكانت أصالة قد احتفلت بزفاف أحمد ضياء، نجل شقيقتها أماني والملحن محمد ضياء، إلى عروسه هنا، كريمة الدكتور حاتم عمرو والإعلامية سهى عامر، وذلك في أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.
وحرصت أصالة على حضور مراسم الزفاف بدايةً من "الزفّة" والرقصة الأولى، كما غنّت للعروسين وأطلقت "زغردوة" مدوّية على وقع أغنية "ألف ما شاء الله"، وهو ما أشاع البهجة والدفء وسط أسرتها والأصدقاء المقرّبين من العروسين.
وشارك رامي صبري في الحفل فقدم ديو غنائياً مع أصالة، أضفى طابعاً احتفالياً خاصاً، ولاقى تفاعلاً واسعاً من الحضور.
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