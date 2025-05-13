شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تزين السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إلى السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ78، والذي تمتد فعالياته حتي 24 مايو الجاري، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض وكانت اول الحاضرين للسجادة.

وأعاد مهرجان كان السينمائى الدولى ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية للمنافسة على الجوائز فى خلال السنوات الأخيرة، وأصبح بطريقة أو أخرى مقياس للأفلام الفائزة فى جوائز الأوسكار.

وذلك بعدما فاز فيلم Anora بجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان في مايو الماضي، قبل أن يفوز بجائزة أفضل فيلم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وقد رُشِّح أربعة من آخر خمسة فائزين بالسعفة الذهبية لجائزة أفضل فيلم.

يترأس لجنة تحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها النجوم هالي بيري وجيريمي سترونج من بين المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية هذا العام فيلم Die My Love للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، المقتبس عن رواية أريانا هارويتز، من بطولة لورانس وروبرت باتينسون.

يشارك الممثل الإنجليزي جوش أوكونور - المعروف بتجسيده دور لاعب تنس في فيلم "Challengers" والأمير تشارلز في مسلسل "The Crown"، في بطولة فيلمين متنافسين، هما "The History of Sound" مع بول ميسكال، و"The Mastermind"، الذي يلعب دور لص أعمال فنية هاوٍ.

كما يضم فيلم ويس أندرسون الجديد "The Phoenician Scheme" كوكبة من ألمع النجوم في مهرجان كان هذا العام، حيث يشارك في البطولة كل من جوهانسون، وبينيسيو ديل تورو، وتوم هانكس، وبينديكت كومبرباتش، بالإضافة إلى ريز أحمد، وبريان كرانستون، وريتشارد أيواد.

يظهر خواكين فينيكس وإيما ستون في فيلم "Eddington"، وهو فيلم غربي كوميدي أسود من إخراج آري أستر، تدور أحداثه في فترة الجائحة.

يُوصف فيلم "Nouvelle Vague" للمخرج ريتشارد لينكليتر بأنه يروي قصة صناعة فيلم جان لوك جودار الكلاسيكي "Breathless" الذى طرح عام 1960، بنفس أسلوب وروح الفيلم الأصلي.



النجمة نادين نسيب



النجمة نادين نسيب نجيم