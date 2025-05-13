شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جديد على WATCH IT بعنوان "فضفضت أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCH IT عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" عن البوستر الدعائى لبرنامج جديد يحمل عنوان "فضفضت أوى".



برنامج فضفضت أوى

وشوقت المنصة الجمهور برسالة جاء فيها: "خمنوا مين اللى هيقدم البرنامج"، دون الكشف عن أى تفاصيل إضافية حول مقدم البرنامج أو موعد عرضه، مما زاد من حالة الفضول بين المتابعين.



برنامج فضفضت أوى

جدير بالذكر أن نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، وقعت عقد شراكة مع منصة منصة iQiyi الصينية، فى احتفالية بأحد الفنادق المطلة على الأهرامات، بعنوان الصين ليلة حب بكين.

وتصدرت مؤخرا 5 مسلسلات قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، وجاء فى المركز الأول مسلسل ولاد الشمس، والمركز الثانى مسلسل الكابتن، والمركز الثالث وتقابل حبيب والمركز الرابع الشرنقة والمركز الخامس قلبي ومفتاحه.