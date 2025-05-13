افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - دقائق قليلة وتبدأ مراسم وصول نجوم السينما العالمية إلى السجادة الحمراء، لحفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان السينمائى الدولي، والتى تقام من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميا.

يشهد الحفل الافتتاحي عودة الممثل الفرنسي لوران لافيت لتقديم الأمسية بعد تقديمه للدورة لعام 2016، مما يعزز الطابع الفرنسي في هوية المهرجان.

عرض غنائي لميلين فارمر

كما تقدم المغنية الفرنسية ميلين فارمر عرضًا غنائيًا خلال حفل الافتتاح، يُضفي طابعًا فنيًا راقيًا على الأمسية المنتظرة.

ويعقب العرض الغنائي تقديم النجم ليوناردو دي كابريو السعفة الذهبية الفخرية إلى المكرم روبرت دي نيرو، تقديرا لتاريخه ومسيرته الفنية الحافلة، ومن المقرر أن يشارك دي نيرو في ندوة خاصة عن مسيرته الفنية بمناسبة مرور نصف قرن على تتويجه بالسعفة الذهبية أفضل ممثل من مهرجان كان، وتُعقد في قاعة "ديبوسي روم" في 14 مايو.

لفتة فرنسية في فيلم الافتتاح

وتفتتح فعاليات المهرجان لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو «Partir Un Jour ارحل يوما واحدا»، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذي كان على وشك الافتتاح.

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أبرز نجوم حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم وصناع السينما العالمية من بينهم توم كروز ونجوم أحد أفلامه »Mission Impossible -The Final Reckoning» هايلى أتويل وسيمون بيج وفينج رامز وهنرى تشيرني، ومخرجه كريستوفر ماكوراي.

كما تحضر النجمة سكارليت جوهانسون التي تشارك ببطولة فيلم «The Phoenician Scheme» للمخرج لويس أندرسون، كما تشارك فى المهرجان بفيلمها الأول كمخرجة «إليانور العظيمة» ويعرض فى مسابقة نظرة ما، وواكين فينيكس مع فيلمه «Eddington» للمخرج أرى آستر، وتشاركه النجمة إيما ستون وأوستن باتلر، والنجم دينزل واشنطن برفقة فيلمه «Highest 2 Lowest» للمخرج سبايك لي، والنجمة كريستين ستيورات التى تنافس بفيلمها الأول كمخرجة فى مسابقة نظرة ما وهو «The Chronology of Water» «تسلسل المياه»، وتحضر النجمة جنيفر لورانس مع فيلمها الجديد «Die My Love» «مت يا حبيبي».

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