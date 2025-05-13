وفاة هنا الزاهد تغير مجرى حياة كريم عبد العزيز في المشروع X

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - ينطلق فيلم "المشروع X" للفنان كريم عبد العزيز، في دور العرض المصرية يوم الأربعاء المُقبل الموافق 21 مايو ليكون أول أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي في دور العرض، على أن يُعرض في دور السينما العربية وباقي دور العرض العالمية بدءًا من يوم 5 يونيو المقبل بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة الفيلم.

مصرع هنا الزاهد في فيلم "المشروع x"

يعتمد فيلم "المشروع X" على مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وأبرزهم الفنانة هنا الزاهد التي تظهر في 3 مشاهد فقط بدور زوجة كريم عبد العزيز، التي لقيت مصرعها في انفجار سيارة مثلما كشف برومو الفيلم، ليشعر كريم بالذنب تجاهها وأنها توفيت بسببه، للتتغير مجرى حياته في باقى أحداث الفيلم ويكون ذلك محرك للرحلة التي يخوضها.

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هنا الزاهد تتعاون مع كريم عبد العزيز في فيلم "المشروع X" للمرة الثانية بعدما اجتمعا في مسرحية "الباشا" التي قدمها الثنائي في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية وتم عرضها نهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2024 ومقرر عرضها في جدة بدء من يوم 21 مايو الجاري، إضافة إلى وجود تعاون ثالث بين هنا وكريم خلال فيلم "The Seven Dogs" المقرر عرضه قريباً.

أبطال فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

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تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاهد الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

هنا الزاهد تنافس في عيد الأضحى 2025

هنا الزاهد تتواجد في موسم أفلام عيد الأضحى القادم أيضاً بفيلم "ريستارت" الذي يجمعها بالفنان تامر حسني للمرة الثانية بعد فيلم "بحبك"، ومن المقرر طرحه يوم 29 مايو، ، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري، وآخرون.



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