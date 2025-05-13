إلهام شاهين تتحدث لـ الخليج 365 عن دعمها لـ كارول سماحة بعد عودتها للمسرح

إلهام شاهين: "كارول سماحة بذلت جهودًا نفسية ضخمة"

إلهام شاهين: "كارول سماحة مطربة واستعراضية قوية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - دعمت الفنانة، صديقتها الفنانة، بعد استئناف الأخيرة نشاطها الفني مُجددًا، وتقديمها المسرحية الغنائية الاستعراضية "كلو مسموح" في لبنان، وذلك بعد مرور أيامٍ قليلة على وفاة زوجها رجل الأعمال، حيث أبدت التزامها بجمهورها وصُنّاع العمل، وقدمت المسرحية في موعدها، رغم ما تعيشه من آلام وحزن على فراق زوجها.وبعثت، رسالة لـ كارول سماحة، عبر "الخليج 365"، قائلة: "كل الاحترام والتقدير لمجهودك الكبير، ليس فقط المجهود الجسماني على خشبة مسرح، والاستعراضات الصعبة جدًا، لكن المجهود النفسي التي تقدمينه في محاولة لتنسي آلامك وأحزانك الكبيرة جدًا، من أجل التزام فني، والتزام بالعقود المبرمة، وكذلك احترامك لزملاءك الفنانين والأوركتسترا القادم من أوكرانيا، والذي لديه مواعيد سفر للعودة إلى بلاده لارتباطه بأعمال فنية أخرى، وكذلك احترامك للمنتج، حتى لا يُصاب بنزيف من الخسائر".وتابعت إلهام شاهين، في رسالتها: "هناك أمورًا كثيرًة قد تدفع الفنان تجعله لا يُفكر في نفسه، بقدر التفكير فقط في المصلحة العامة للآخرين، وفي الوقت نفسه احترام الجمهور، خاصة وأن شباك حجز التذاكر كان مفتوحًا من قبل والوفاة، وهناك قطاعًا كبيرًا من الجمهور حجز تذاكر لمُشاهدة المسرحية، فأيضًا هناك التزامًا أمام الجمهور".وأضافت: "كان الله في عونك، بذلتِ جهودًا كبيرة جدًا، في عمل رائع بكل المقاييس، ولا أحد يقدر على تقديم هذه النوعية من الاستعراضات غير، لأنها مطربة قوية، واستعراضية قوية، وهذه من الصعب توافره في أي فنانة".وتابعت قائلة: "برافو أسعدتينا بعمل مسرحي محترم قيّم جدًا، وتناسيتي أحزانك وآلامك لكي تلتزمي بفنك واحترامك لجمهورك، شكرًا ليكي.. وربنا يقويكي على ما أنتي فيه، أنا أدرك جيدًا إن الذي تعيشيه الآن أكبر من احتمال أي بشر".

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مسرحية "كلو مسموح"

View this post on Instagram A post shared by Anything Goes The Musical - كلّو مسموح (@anythinggoes.arabia)

يذكر أن، تعتبر تلك المسرحية، هي الاختيار الأفضل والمناسب لعودتها إلى خشبة المسرح بعد كل هذه السنوات من الغياب، إذ كانت تؤجل خطوة العودة إلى "المسرح الغنائي" لحين البحث عن مُخرج مناسب تثق في قدراته ورؤيته الفنية، وذلك حسبما قالت في فيديو عبر الحساب الرسمي للمسرحية، قائلة: "المخرج روي خوري، وثقت بذوقه، وبيهتم بعمله، ورغبت في التعاون معه".ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب، كلًّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف، وهي كتابة وإخراج روي خوري، والذي يُقدم خلالها أغانٍ عدة، فضلاً عن أكثر من استعراض، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.

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