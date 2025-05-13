من هو لوران لافيت مُقدم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - دقائق قليلة تفصلنا عن بدء واحدة من أضخم المحافل الفنية العالمية، وهو مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78، الذي يُقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الذي يشهد حضور نُخبة من صناع السينما؛ النجم الفرنسي لوران لافيت، الذي له باع في عالم السينما.

لوران لافيت.. مسيرة فنية مميزة

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لوران لافيت، البالغ من العمر 51 سنة، ممثل فرنسي شهير، برز في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين.

وُلد لافيت ونشأ في فريسنيس ببلدة فال دي الفرنسية، ثم انتقل إلى مدينة باريس مُتعددة الثقافات والمواهب، وكان مُحاطاً بالفن والفنانين منذ صغره بسبب نشأته في عائلة فنية بامتياز، وكان مهتماً منذ نعومة أظافره بالتمثيل، ولديه ولع بالمسرح، وعندما حان وقت الالتحاق بالجامعة، اختار دراسة التمثيل بالمعهد الوطني العالي للفنون المسرحية، وشارك في العديد من المسرحيات بمسرح المعهد الذي شهد بزوغ نجمه.

بعد تخرجه في أوائل التسعينيات، بدأ لافيت في الحصول على أدوار بمسلسلات تلفزيونية فرنسية مثل "كلاس مانيكان" ( 1993-1994) و"كورونيشن ستريت: آفتر آورز" ( 1999). ثم انضم إلى مدرسة الكوميديا الموسيقية في جيلدفورد بانجلترا، لتحسين مهاراته في الرقص والغناء.

ابتداءً من أوائل الألفية الثانية، بدأ لافيت، بالظهور على الشاشة الكبيرة، ومن بين أوائل الأفلام المتنوعة التي ظهر فيها بسنواته الأولى؛ فيلم "مهما قلت" (2002)، "دور حياتها" (2004)، وفيلم "لا تخبر أحداً" (2006)، الذي رُشِّح لـ جوائز سيزار، وهي المعادلة الفرنسية لجوائز الأوسكار.

ومع حلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واصل لافيت، العمل بشكلٍ رئيسي على الشاشة الكبيرة، وقدم العديد من الأعمال منها "لكمة الحب" (2013)، "نادي الحزن" (2014)، و"فن الفرار" (2014). ثم ظهر في الفيلم الكوميدي "أبي أم أمي" (2015)، أمام مارينا فوا.

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لوران لافيت يعود لمهرجان كان السينمائي

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عام 2016، شهد تحولاً في مسيرة لافيت، الفنية، حيث أصبح مدير الدورة التاسعة والستين في مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويذكر أن لوران لافيت، سيعود لـ مهرجان كان السينمائي هذا العام ليس كمقدم حفل الافتتاح فقط، بل سيعُرض له فيلم من بطولته وهو فيلم "أغنى امرأة في العالم" للمخرج تييري كليفا، والذي سيعرض خارج المنافسة.

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