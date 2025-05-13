هالي بيري تضطر لتغير فستانها في رد كاربت مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي بساعات قليلة، بدأت النجوم تتوافد على أرض المهرجان، وكان أول الحضور أعضاء لجنة التحكيم بقيادة الممثلة الفرنسية جوليت بينوش وأعضاء اللجنة وهم الممثلة الأمريكية هالي بيري، الممثل الأمريكي جيرمي سترونغ، الممثلة الإيطالية ألبا رورواشر، المخرجة الهندية بايال كاباديا، المخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس، المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو، المخرج الكونغولي ديودو حمادي، والكاتبة الفرنسية ليلى سليماني.

هالي بيري تتحدث عن فيلم جيمس بوند

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سؤلت هالي بيري عما إذا كانت ستتولى دور الجاسوسة الشهيرة بنفسها في الإصدار القادم من فيلم جيمس بوند الجديد، حيث قالت: "لا أعرف ما إذا كان ينبغي أن يكون العميل 007 امرأة"، وأضافت: "في عام 2025، من الجميل أن نقول "يجب أن تكون امرأة" - لا أعرف إن كان هذا هو التصرف الصحيح".

هالي بيري مجبرة على تغير إطلالتها قبل انطلاق السجادة الحمراء

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احتراماً لما فرضه مهرجان كان السينمائي هذا العام فيما يخص قواعد الملابس وحظر الملابس الجريئة المكشوفة، اضطرت النجمة هالي بيري لتغير الفستان الذي كانت تخطط ارتداؤه، وكشفت أنها كانت تخطط لارتداء فستانًا رائعًا من تصميم غوبتا، لكنها لن تستطيع ارتداؤه الليلة لأن ذيله كبير جدًا، وأضافت: "لن أخالف القواعد"، مشيرة إلى أن القاعدة التي فرضها المهرجان قاعدة جيدة.

ويأتي ذلك في ضوء ما قرره القائمون على نسخة هذا العام من المهرجان بتطبيق قواعد جديدة للإطلالات، تحت شعار "من أجل اللياقة"، بعد أن شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي إطلالات غير محتشمة في دوراته السابقة، حيث أصبح المهرجان منصة لما يرتديه النجوم أكثر من كونه منصة ترويجية للأفلام.

أبرز فعاليات حفل افتتاح مهرجان كان الليلة

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من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي بعد قليل بتوافد أعضاء لجنة التحكيم، وأيضاً نجوم ومشاهير العالم. من أبرز فعاليات الليلة تكريم الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، ويقدمها له النجم ليوناردو دي كابريو.

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الرغبة في منح يوم افتتاح الدورة الثامنة والسبعون لمهرجان كان السينمائى الدولي طابعاً فرنسياً، تظهر في كل التفاصيل، حيث يشهد الحفل الافتتاحي عودة الممثل الفرنسي لوران لافيت لتقديم الأمسية بعد تقديمه للدورة لعام 2016، مما يعزز الطابع الفرنسي في هوية المهرجان.

كما تقدم المغنية الفرنسية ميلين فارمر عرضًا غنائيًا خلال حفل الافتتاح، يُضفي طابعًا فنيًا راقيًا على الأمسية المنتظرة.

وتُفتتح فعاليات المهرجان لأول مرة بفيلم لمخرجة فرنسية هى أميلى بونا، وهو «Partir Un Jour ارحل يوماً واحداً»، بطولة المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه وباستيان بويون، وتدور أحداثه حول امرأة تتحول حياتها بعد إصابة والدها بأزمة صحية تضطرّها للعودة لمسقط رأسها وترك مشروعها الخاص الذى كان على وشك الافتتاح.

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