أبرز المعلومات عن فيلم افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان PARTIR UN JOUR

حفل افتتاح مهرجان كان 2025 يشهد عرض أول تجارب أميلي بونان في الإخراج

قصة وفريق عمل فيلم PARTIR UN JOUR

View this post on Instagram A post shared by Juliette Armanet (@juliettearmanet)

نجوم السينما العالمية بحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 07:19 مساءً - تبدأ بعد قليل مراسم وصول نجوم وصُناعإلى فعاليةالخاصة بانطلاق حفل افتتاح الدورة الثامنة والسبعون من، والتي تقام فعالياته من 13 إلى 24 مايو 2025، وتأتي دورة هذا العام من المهرجان تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا.ويتواجد فريق عمل الخليج 365 هُناك لنقل كافة فعاليات وتفاصيل مهرجان كان السينمائي الدولي لكل عُشاق ومحبي السينما في الوطن العربي.وقد تم الإعلان عن فيلم افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي وهو فيلم " PARTIR UN JOUR"، والذي يعد التجربة الأولي للمُخرجة أميلي بونان بالأفلام الروائية الطويلة كام يعد اختيار فيلمها الأول للعرض بافتتاح مهرجان كان السينمائي بمثابة تكريم لم يحظى به أي مخرج آخر من قبل.وكان لـتجربة أخرى مع الإخراج من خلال الفيلم القصير "Partir un jour" عام 2021، والذي قد حصد جائزة سيزار لأفضل فيلم قصير عام 2023.يُمكنكم قراءة.. الخليج 365 تكشف عن تجهيزات خاصة لـ مهرجان كان السينمائيوتدور أحداث فيلم PARTIR UN JOUR حول شخصية "سيسيل" وهي فتاة تستعد لافتتاح مطعمها الفاخر في باريس، وتأتي تلك الخطوة تحقيقًا لحلم ظل يراودها كثيرًا إلا أنها تضطر للعودة بشكل مفاجئ إلى قريتها الصغيرة التي نشات بها بعد إصابة والدها بنوبة قلبية.وخلال زيارتها لقريتها الصغيرة تلتقي هناك بحبها الأول والذي يجعلها تنظر لحياتها من جديد وتُعيد النظر بكافة تفاصيل حياتها والقرارت التي إتخذتها فيها أو تنوي عليها في المستقبل.ويأتي فيلم PARTIR UN JOUR من بطولة جولييت أرمانيه والتي تُجسد شخصية "سيسيل" خلال أحداث الفيلم وعدد من الفنانين ومن أبرزهم: باستيان بويون، فرانسوا رولان، توفيق جلاب، دومينيك بلانك والفيلم من سيناريو المخرجة أميلي بونان وديميتري لوكاس.ومن المُنتظر أن يُشارك في حفل افتتاحعدد كبير من نجوم وصناع السينما العالمية من بينهم توم كروز ونجوم أحد أفلامه «Mission Impossible -The Final Reckoning» هايلى أتويل وسيمون بيج وفينج رامز وهنرى تشيرني، ومخرجه كريستوفر ماكوراي.كما تحضر النجمة سكارليت جوهانسون التي تشارك ببطولة فيلم «The Phoenician Scheme» للمخرج لويس أندرسون، كما تشارك فى المهرجان بفيلمها الأول كمخرجة «إليانور العظيمة» ويعرض فى مسابقة نظرة ما، وواكين فينيكس مع فيلمه «Eddington» للمخرج أرى آستر، وتشاركه النجمة إيما ستون وأوستن باتلر، والنجم دينزل واشنطن برفقة فيلمه «Highest 2 Lowest» للمخرج سبايك لي، والنجمة كريستين ستيورات التى تنافس بفيلمها الأول كمخرجة فى مسابقة نظرة ما وهو «The Chronology of Water» «تسلسل المياه»، وتحضر النجمة جنيفر لورانس مع فيلمها الجديد «Die My Love» «مت يا حبيبي».لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».