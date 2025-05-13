ميرهان حسين تستمتع بوقتها خلال زيارتها إلى البترون في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية ميرهان حسين على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء قضائها أوقات جميلة خلال زيارتها إلى لبنان، و تحديداً البترون.
و إرتدت ميرهان حسين في غطلالة كاجوال مميزة، كروب توب ابيض ذات اكمام طويلة مع سروال اسود شيك، و تركت شهرخا منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك رياضي وهي تمارس الرياضة في الصالة الرياضية، وقد ارتدت توب رمادية واسعة، مع سروال رياضي أسود ضيق، وإستعرضت لياقتها البدنية من خلال التمارين التي تؤديها.
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