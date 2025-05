شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السعفة الذهبية لهذا العام فى طريقها للأوسكار بعد Anora والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد مهرجان كان السينمائى الدولى ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية للمنافسة على الجوائز فى خلال السنوات الأخيرة، وأصبح بطريقة أو أخرى مقياس للأفلام الفائزة فى جوائز الأوسكار.

وذلك بعدما فاز فيلم Anora بجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان في مايو الماضي، قبل أن يفوز بجائزة أفضل فيلم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، وقد رُشِّح أربعة من آخر خمسة فائزين بالسعفة الذهبية لجائزة أفضل فيلم.

يترأس لجنة تحكيم هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وتضم في عضويتها النجوم هالي بيري وجيريمي سترونج من بين المتنافسين على جائزة السعفة الذهبية هذا العام فيلم Die My Love للمخرجة الاسكتلندية لين رامزي، المقتبس عن رواية أريانا هارويتز، من بطولة لورانس وروبرت باتينسون.

يشارك الممثل الإنجليزي جوش أوكونور - المعروف بتجسيده دور لاعب تنس في فيلم "Challengers" والأمير تشارلز في مسلسل "The Crown"، في بطولة فيلمين متنافسين، هما "The History of Sound" مع بول ميسكال، و"The Mastermind"، الذي يلعب دور لص أعمال فنية هاوٍ.

كما يضم فيلم ويس أندرسون الجديد "The Phoenician Scheme" كوكبة من ألمع النجوم في مهرجان كان هذا العام، حيث يشارك في البطولة كل من جوهانسون، وبينيسيو ديل تورو، وتوم هانكس، وبينديكت كومبرباتش، بالإضافة إلى ريز أحمد، وبريان كرانستون، وريتشارد أيواد.

يظهر خواكين فينيكس وإيما ستون في فيلم "Eddington"، وهو فيلم غربي كوميدي أسود من إخراج آري أستر، تدور أحداثه في فترة الجائحة.

يُوصف فيلم "Nouvelle Vague" للمخرج ريتشارد لينكليتر بأنه يروي قصة صناعة فيلم جان لوك جودار الكلاسيكي " Breathless" الذى طرح عام 1960، بنفس أسلوب وروح الفيلم الأصلي.