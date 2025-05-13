النقابات ورابطة صناعة السينما تحثّ ترامب على هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - ائتلاف من نقابات صناعة الترفيه، بدعم من رابطة صناعة السينما (MPA)، وجّه رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب فيها بدعم حوافز ضريبية تُشجّع على إنتاج الأفلام داخل الولايات المتحدة، بهدف إعادة الوظائف وتقوية الصناعة محليًا.



الرسالة وقّعها أيضًا جون فويت وسيلفستر ستالون، وتضمنت مقترحات لتوسيع ثلاث خصومات ضريبية رئيسية:

-رفع سقف الخصم من 15 إلى 30 مليون دولار (و40 مليونًا في المناطق الفقيرة).

- إعادة تفعيل خصم لصالح الصناعات المحلية ومنها السينما.

-إعادة السماح بترحيل الخسائر الضريبية لسنوات سابقة.

الهدف هو مواجهة المنافسة الخارجية، حيث تقدم أكثر من 80 دولة حوافز إنتاج مغرية، مما يدفع العديد من المشاريع للخروج من السوق الأميركية. ترامب كان قد اقترح سابقًا فرض تعريفة 100% على الأفلام المنتَجة في الخارج، لكنه لم يقرر بعد.