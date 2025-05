العري ممنوع في مهرجان كان .. وهالي بيري وقعت في مأزق

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة هالي بيري خلال المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم مهرجان كان أنها اضطرت إلى تغيير زيها في اللحظة الأخيرة بسبب القواعد الجديدة التي فرضها المهرجان على السجادة الحمراء.



قبل انطلاق مهرجان كان لعام 2025، أعلن المنظمون عن حظر العري و"الملابس الضخمة بشكل مفرط" على السجادة الحمراء. كما لم تعد الفساتين ذات الذيول الطويلة أو التصاميم التي قد تعيق الحركة مسموحًا بها.

وقالت بيري بشأن إطلالتها في حفل الافتتاح الليلة:"كان لدي فستان مذهل من تصميم غوبتا، لكن لا يمكنني ارتداؤه الليلة لأنه يحتوي على ذيل طويل جدًا. لن أخالف القواعد. وأعتقد أن جزء العُري هو أيضًا قاعدة جيدة."

وكان قد أصدر مهرجان كان بيانًا يوم الإثنين 12 أيار مايو يوضح فيه القواعد الجديدة للسجادة الحمراء، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقًا لـ"الإطار المؤسسي" للمهرجان والقانون الفرنسي.

وجاء في التعليمات الجديدة:"هذا العام، أوضح مهرجان كان في ميثاقه بعض القواعد التي كانت معمولًا بها منذ فترة طويلة. الهدف ليس تنظيم الأزياء بحد ذاتها، بل منع العري الكامل على السجادة الحمراء، تماشيًا مع الإطار المؤسسي للمهرجان والقانون الفرنسي."

وأضاف البيان أن المهرجان "يحتفظ بالحق في منع دخول أي شخص يرتدي ملابس قد تعيق حركة الضيوف الآخرين أو تعقّد ترتيبات الجلوس داخل قاعات العرض."

يذكر أن هالي بيري تشارك كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذا العام إلى جانب الفائز بجائزة الإيمي عن مسلسل "Succession" جيريمي سترونغ، والمخرجة بايال كاباديا (مخرجة "All We Imagine as Light")، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الوثائقي الكونغولي ديديو هامادي، والمخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس. وتشرف على رئاسة اللجنة الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.