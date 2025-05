ليوناردو دي كابريو يكرم روبرت دي نيرو

ميرنا وليد - بيروت - سيقوم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو بتقديم السعفة الذهبية الفخرية لروبرت دي نيرو تكريمًا لمسيرته الفنية، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي مساء اليوم، حسبما أكدت مجلة Variety.



ظهر دي كابريو ودي نيرو معًا لأول مرة في فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، واجتمعا مرة أخرى في فيلم "Killers of the Flower Moon"، الذي عُرض ضمن الاختيارات الرسمية في مهرجان كان عام 2023.

كما سيشارك دي نيرو في جلسة حوارية (ماستر كلاس) يوم الأربعاء في مسرح ديبوسي داخل قصر المهرجانات.

دي نيرو يُعتبر من روّاد مهرجان كان، وقد ترأس لجنة تحكيم المهرجان في عام 2011، وهو العام الذي فاز فيه فيلم "شجرة الحياة The Tree of Life" لتيرينس ماليك بالسعفة الذهبية.

على مدار مسيرته الطويلة، نال دي نيرو إشادة واسعة عن أدواره في أفلام مثل "الشوارع الفاسدة Mean Streets" و"1900" و"سائق التاكسي Taxi Driver"، الذي فاز بالسعفة الذهبية في كان. كما شاركت أفلامه "ذات مرة في أمريكا Once Upon a Time in America" و"المهمة The Mission" في المهرجان.

بعد مراسم تسليم السعفة الذهبية، سيُعرض فيلم الكوميديا الموسيقية "اترك يوماً واحداً Leave One Day" للمخرجة أميلي بونان.

أما ليوناردو دي كابريو، فسيظهر في الفيلم القادم "معركة تلو الأخرى One Battle After Another" من إخراج بول توماس أندرسون، والذي من المتوقع أن يُعرض لأول مرة في أحد مهرجانات الخريف قبل إطلاقه في 16 أيلول سبتمبر.