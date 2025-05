عودة LeBAM .. أوركسترا لكل الناس ومدرسة للمواطنة والتعايش

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات من الغياب القسري بسبب الأزمات التي عصفت بلبنان، يعود أوركسترا LeBAM إلى خشبة المسرح بحفل يُقام في المتحف الوطني في بيروت يوم 14 أيار، حاملًا معه رسالته الأساسية: جمع اللبنانيين حول موسيقى مجانية، متاحة للجميع، ومفعمة بروح التلاقي والمواطنة.

منذ تأسيسه عام 2008، سعى LeBAM إلى تعليم الأطفال من مختلف المناطق والخلفيات الموسيقى دون أي تكلفة، في مشروع تحوّل إلى فعل مقاومة ثقافية في وجه الانهيار الاقتصادي، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وغياب الدعم المؤسسي. الفكرة بدأت من حلم طفولي مؤجّل للمحامي والنائب السابق غسان مخيبر، الذي وجد في الموسيقى لغة تتخطى الانقسامات الطائفية، فأطلق المشروع بدعم من غسان تويني ووليد غلمية. اعتمد LeBAM منذ البداية على آلات النفخ النادرة، وسعى لكسر الصورة النمطية المرتبطة بها كأدوات عسكرية، وتحويلها إلى أدوات فن وتعبير مدني. لم يكن المشروع مجرد أوركسترا، بل مساحة للتنوع والاحترام، إذ شارك فيه مئات الأطفال الذين أصبح بعضهم اليوم أعضاء في الأوركسترا الوطنية أو حتى آباء وأمهات. يضم LeBAM اليوم 4 مراكز و8 أوركسترات ومخيمًا موسيقيًا، بالإضافة إلى فرق مخصصة مثل The Joyful Team التي تزور المرضى، وThe Sunshine Band التي تجمع أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وLeBAM Combo التي تؤمن فرصًا مدفوعة للموسيقيين الشباب للبقاء في لبنان. رغم توقفه شبه الكامل عام 2019، يواصل LeBAM مهمته في نشر التعليم الموسيقي للجميع، ويعتمد اليوم على دعم محلي وخارجي، وتبرعات، ومساهمات رمزية من العائلات القادرة. الحفل المقبل يحمل عنوان Dance Around the World، ويقدّم مزيجًا من الموسيقى الراقصة من حول العالم، بمشاركة الراقص مازن كيوان وشريكته سحر، في محاولة لإعادة إحياء المشروع وتأمين استمراريته. كما أطلق LeBAM حملة تمويل جماعي تحت شعار "علّمني الموسيقى"، وستنتقل تدريباته إلى جامعة البلمند – ALBA، في خطوة جديدة على طريق استعادة نبضه الثقافي والتربوي.