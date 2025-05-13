هل يدخل جيرارد ديبارديو السجن بسبب تهمة الاعتداء الجنسيّ؟

أدين الممثّل جيرارد ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسيّ. كان الممثّل البالغ من العمر ستّة وسبعين عامًا في قفص الاتّهام بتهمة الاعتداء الجنسيّ المرتكب أثناء تصوير فيلم Les Volets Verts (The Green Shutters) في عام ٢٠٢١.

ولم يحضر الممثّل الفرنسيّ جلسة النطق بالحكم، لأنه يصوّر في جزر الأزور (البرتغال) فيلمًا من إخراج الممثّلة الفرنسيّة فاني أردان، لكنّه يعرف الحكم مسبقًا. وقد أعلن القضاء الفرنسيّ إدانته في أولى محاكماته.

الحكم هو ثمانية عشر شهرًا سجنًا مع وقف التّنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها عشرون ألف يورو. وكان المدّعيان مصمّم ديكور ومساعد مخرج، اتّهما الممثّل بالاعتداء عليهما جنسيًّا في موقع التّصوير.

المشكلة هي أنّ مشاكل ديبارديو تتراكم في هذا الصّدد لأنّه قبل سنوات، وتحديدًا في عام ٢٠١٨، اتّهمته الممثّلة شارلوت أرنولد باغتصابها في منزلها.

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ولم تكن “أرنولد” راضية عن نتيجة تلك المحاكمة، فقامت برفع دعوى أخرى ضدّ الممثّل في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٠. ولا تزال القضيّة قائمة.