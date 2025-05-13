هل تُحرم مي فاروق من ابنَيها بقرار من المحكمة بسبب زواجها الثاني؟

علّقت الفنّانة المصريّة، مي فاروق، على القرار القضائيّ الصّادر برفض الدّعوى الّتي تقدّم بها طليقها ووالد ابنَيها لتوكيل حضانتهما إليه وذلك بعد زواجها مؤخّرًا من الفنّان محمّد العمروسي.

وفي أوّل تعليق لها حول رفض المحكمة للدّعوى، عبّرت مي فاروق عن سعادتها بصدور الحكم وقالت عبر فايسبوك: “عمر ثقتي في ربّنا لم تخب أبدًا ودائمًا ظنّي فيه أنّه كريم وجميل وساندني ويعلم من هو المؤذي ومن الصّادق الّذي ظُلم”.

وتابعت أنّ رضا والدَيها عليها ودعواتهما لها دائمًا تحيط بها. وثقتي في أنّني لم أظلم أحدًا أنا المظلومة ولكن أوكل أمري ل الله وهذه قمّة القوّة”.

وقالت: “ربنا معايا ودعوات أمّي وأبويا ورضاهم عليّا مرافقني العمر كلّه

وكمان في ظهري رجل محترم وأمين ثقتي فيه عمرها ما خيبت ربّنا يخلّيك ليّا ولأولادنا محمّد العمروسي إضافة إلى فنّاني بلدي وعدالة بلدي النّزيهة وراجل محترم وقف معي من أوّل الحكاية وثقتي فيه كانت كبيرة جدًا المستشار القانونيّ ياسر قنطوش”.

وختمت قائلة: “فاللهم لك الحمد على كلّ نعمك وكرمك وفضلك وسندتك ديمها عليّ نعمة يا ربّ وردّ كيد الكائدين وحقد وغلّ كلّ واحد له اللهم آمين. وانصرني دائمًا وزيدهم كمان وكمان من الّذي في قلوبهم وأبعدهم عنّي اللهم آمين. الظّلم وحش ونصرة ربّنا جميلة قوي”.

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الجدير بالذّكر أنّ مي فاروق تزوّجت مطلع عام ٢٠٢٥ من الممثّل محمّد العمروسي.