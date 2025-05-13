شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن فاطمة سعد.. شاركت فى دوبلاج أشهر الشخصيات الكرتونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الفنانة الراحلة فاطمة سعد، مسيطرة على التريند حتى بعد وفاتها الأحد الماضى عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 38 عامًا، صنعت خلالها تاريخًا حافلًا بالأداء الصوتي المتميز في أشهر مسلسلات وأفلام الكرتون وكانت صاحبة الصوت المميز في الدوبلاج، وأعلنت نقابة الفنانين في دمشق وفاتها بعد معاناة مع مرض سرطان.

وعملت فاطمة سعد في دوبلاج أشهر الشخصيات الكرتونية ومنها: مازن في "كابتن ماجد"، سكر في لوز وسكر، جيسي في بوكيمون، موسامي في "هزيم الرعد"، والعديد و العديد من أصوات شخصيات الكرتون.

ولدت فاطمة سعد في 15 يناير 1966 بدمشق العاصمة السورية، بدأت مسيرتها في فن الدوبلاج عام 1988 بدبلجة الأفلام السورية حتى وصلت إلى دبلجة شخصيات الكرتون الشهيرة حصلت فاطمة سعد على دورتين في الإخراج الإذاعي في مركز التدريب الإذاعي التابع لإذاعات الدول العربية، كما كان لها مشاركات في عالم الدراما التليفزيونية.

قدمت فاطمة سعد العديد من الأعمال التليفزيونية، ومنها: "لا تقل فات الأوان، ياسين بهلول، والفندق" ومن الأعمال الإذاعية "شقائق النعمان حكم العدالة و ظواهر مدهشة و شخصيات روائية".