شكرا لقرائتكم خبر عن صبري عبد المنعم عن تطورات حالته الصحية: الحمدلله أحسن ومازالت في المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صبري عبد المنعم تطورات حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا، واستدعت حجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال صبري عبد المنعم لـ ”الخليج 365” إن حالته الصحية أحس كثيرا حاليا، إلا أنه مازال داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أنه يخضع لمراقبة الفريق الطبي له لمتابعة تطورات حالته طول الوقت حتى خروجه من المستشفى.

آخر مشاركات الفنان صبري عبد المنعم الفنية، خلال مسلسل "سراب" من 10 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية هذا العام، وجاء من بطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، هانى عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدى، إنجى المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجى، ومحمد كيلانى، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

وكان آخر ظهور للفنان صبرى عبد المنعم فى دراما رمضان، خلال "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة الذى تم عرضه عام 2024، وجسد صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.