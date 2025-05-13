شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الشتا.. مسرحية جديدة على مسرح الغد بطولة عبير الطوخى وهبة سامى والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد عرضا مسرحيا جديدا للكاتب إبراهيم الحسينى، وهو "حكايات الشتا"، يوم الخميس المقبل الذى سيشهد افتتاح العرض الذى يتولى إخراجه محمد عشرى.

يقوم ببطولة "حكايات الشتا" الفنانة الدكتورة هبة سامى، والفنانة عبير الطوخى والفنانة مايا عصام، والفنانين مصطفى سليمان، فرح داود، تامر بدران، أما الديكور فهو لأحمد الألفي، أما الألحان فقام بها رجب الشاذلي، وتصميم الأزياء نورهان سمير، والعرض من إنتاج البيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة تحت رئاسة الفنان هشام عطوة وتحت رعاية قطاع الإنتاج الثقافي الذي يرأسه الفنان الكبير خالد جلال.



مسرحية حكايات الشتا

والعرض يجمع عدة فنون منها الرقص والغناء والحكي، حيث تنسج المسرحية حكايةً إنسانيةً عميقةً عبر شخصية امرأة عجوز تعيش وحيدةً في شقةٍ قديمة تختزل ذكريات عمرٍ بأكمله مع زوجها الراحل، ومع قدوم شابين يخططان لشراء الشقة التي تعرضها السيدة للبيع تبدأ الأبواب المغلقة تنفتح واحدا بعد الآخر، حيث نكتشف مع كل كلمة عوالمَ من الحب والغضب والكراهية، مشاعر مختلطة تصنع ملامح مختلفة لكل شخصية، الغموض، والصراع بين الواقع والخيال يحدث تتداخل الأزمنة وتتقاطع الأرواح عبر حكايات الماضى التى صنعت الحاضر وشوهت ملامحه، إنها أطياف تظهر من رحم الذكريات لتكشف أسرارًا دفينة.