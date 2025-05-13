شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى: جسدى ينهار.. جراحتين فى الركبة وانزلاق غضروفى وعرق النسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف النجم العالمى توم هاردى بأن جسده "ينهار الآن" بعد سنوات من الإصابات التى تعرض لها أثناء تصويره، وكشف الممثل عن مشاكله الجسدية فى مقابلة جديدة، كاشفًا أنه خضع لعمليات جراحية متعددة على مر السنين، وأن "حالته لن تتحسن".

وقال هاردى لمجلة Esquire: "خضعتُ لعمليتين جراحيتين في الركبة، وانزلاق غضروفي في ظهري، وأعاني أيضًا من عرق النسا، وأعانى من التهاب اللفافة الأخمصية".

وتابع هاردى قائلا: "من أين جاء هذا؟ ولماذا؟ كما أنني تعرضتُ لشد في وتر بالورك، ويبدو الأمر كما لو أن كل شيء ينهار الآن، ولن تتحسن حالته".

وأضاف هاردى أنه منفتح على فكرة استخدام "جميع الخلايا الجذعية" لمساعدة نفسه، مضيفًا: "أعتقد أنه إذا وصل الأمر إلى الحد الأدنى، وبدا لي أنه الشيء المعقول الذي يجب فعله، فسأتبع النصائح".