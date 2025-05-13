شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طارق عبد العزيز ينشر صورة له على فيس بوك ويعلق: وحشتنى أوى يا جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر معتصم عبد العزيز نجل النجم الراحل طارق عبد العزيز صورة له على حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليها قائلا: "صباح الفل يا سيد الكل، وحشتنى أوى يا جبل، أسأل الله العلى القدير فى كل وقت وحين أن يرحمك يا أبويا ويغفر لك ويكرم نزلك ويوسع مُدخلك وأن يرزقك نعيم الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب أسأل الله أن يجعلها برداً وسلاماً عليك وعلى أحبابك وأن يرزقك حلاوة النظر الى وجهه الكريم وأن يجمعني بك على خير".



بوست معتصم عبد العزيز

وتابع عبد العزيز قائلا: "أشهد أمامك يا الله وأنت العالم الخبير بأنه كان طيب نقي جدع رحيم حمول كريم ودود حامداً وشاكراً لفضلك ذاكراً لك في السراء والضراء اللهم عامله بالفضل والاحسان وارزقه أضعاف مضاعفة من رحمتك التي وسعت كل شئ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".