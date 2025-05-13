شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسرحية كلو مسموح يهدى العمل لروح وليد مصطفى.. وكارول سماحة تشكرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى فريق عمل المسرحية الكوميدية "كلو مسموح"، بطولة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عروضهم إلى روح الراحل الدكتور وليد مصطفى، زوج كارول سماحة، ومن جانبها، وعبرت كارول عن امتنانها العميق للفريق عبر منشور على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، قائلة: "فريق عمل_كلو_مسموح، شكراً على اللفتة الجميلة.. شكر خاص للمخرج الرائع روى الخورى وللمنتجة نايلة الخورى، اللى دايماً واقفين معى.. بدعمكم وبوجودكم بقدر أكمل مشواري الفني".

يُذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة ظهرت للمرة الأولى فى وسائل الإعلام بعد وفاة زوجها، المنتج الدكتور وليد مصطفى، خلال مشاركتها فى حفل إطلاق عرض مسرحية "كلو مسموح"، وأنها تنفذ وصية زوجها قبل رحيله.

وعبرت كارول سماحة عن مشاعرها الصعبة فى هذه المرحلة، قائلة: "الألم كبير، لكن التركيز بالنسبة لى هو الأهم الآن"، مشيرة إلى أن كلمات زوجها الأخيرة ما زالت تتردد فى ذهنها، حيث أوصاها قبل رحيله: "شو ما صار، كمّلى المسرحية، مهما حصل ، التي تُعرض حالياً، حظيت بتفاعل جماهيري لافت، فيما يُعتبر إهداؤها لروح صبري إشارة إلى تأثيره البارز في الوسط الفني والإعلامي.