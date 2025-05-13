شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية تروج لفيلم "أهازيج مراكش" وعرضه قريبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف قطاع الإنتاج الوثائقى بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن برومو الفيلم الوثائقى "أهازيج مراكش"، والمقرر عرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

يوثق الفيلم أبرز عروض وفعاليات مهرجان مراكش الوطني للفنون الشعبية، الذي يُقام سنويًّا بمشاركة فرق موسيقية واستعراضية من المغرب وعددٍ من دول العالم.

كما يسلط الضوء على جوانب من التراث الشعبي الغنائي في المغرب، الذي يعكس حالة التنوع والثراء الثقافي بين مكونات الشعب المغربي الشقيق.