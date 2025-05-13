فنان شهير يكشف معاناته مع إصابة ابنته بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 04:27 مساءً - حلَّ الفنان صبحي خليل ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه الشهير "واحد من الناس"، وكشف خلال اللقاء عن واحدة من المواقف الصعبة التي عاشها أثناء مرض ابنته.

كواليس مرض ابنته

أكد خليل أن واحدة من أقسى اللحظات التي مر بها في حياته، هي إصابة ابنته الكبرى داليا بمرض السرطان، مؤكداً أن حالتها وصلت إلى المرحلة الرابعة، وقال عن هذه الفترة: "الناس بيحصل لها خضه لما تسمع عن إصابة حد بالمرض ده فما بالك إني أب، ودي بنتي الكبيره اللي شافت معايا كل حاجة"، وتابع قائلاً: "لولا التمسك بالله والصبر، ممكن استقبل المرض بشكل صعب، لكن الحمد لله الواحد رضي وعلشان كده ربنا يسهل لها حاجات كثير جداً في حياتها رغم أن المرض ده اسمه موت وخراب ديار لأنه يحتاج نفقات كبيرة قد لا يستطيع الإنسان توفيرها".

وعن النفقات المادية لهذه الرحلة الصعبة قال: "لجأت لأصدقاء كتير، وكان عندي شقة في إسكندرية بعتها، لأن أول 12 جلسة علاج كانت أسعارها غالية جداً، والحمد لله تم شفاء بنسبة 85 أو 90 %، والدكتور أوصى بعملية زرع نخاع".

أكد صبحي أن ابنته سافرت لفرنسا للقيام بعملية زرع النخاع، وبالفعل تم الشفاء وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

روى صبحي خليل أنه رفض دخول أبناءه مجال التمثيل، بسبب صعوبات المهنة، لكنه دعمهم جميعاً للعمل في الفن لكن في الكواليس خلف الكاميرا، وأوضح أن نجله عبد الرحمن أصبح من مديري التصوير الشباب.

آخر أعماله الفنية

الجدير بالذكر أنشارك مؤخراً في مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري.

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