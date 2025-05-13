خاص لـ الخليج 365 غصون الطحان: سعيدة بتجربتي بـ وطن عمري والسعودية بوابة العالم بالفن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 04:27 مساءً - تواجدت الفنانة غصون الطحان في الرياض، والتقت بها الخليج 365 وتحدثت خلال الحوار عن سبب تواجدها بالعاصمة السعودية الرياض وعن مسيرتها الفنية، وجديدها القادم.

وقد شاركت الطحان بعدة أعمال بالدراما الخليجية، وهي فنانة ولدت في دمشق وأتمت دراستها في مجال التجارة والاقتصاد والتحقت بدورات إعلامية تشمل الفصاحة والخطابة وتقديم البرامج، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل "عودة أبو تاية" بدور "عليا"، وقدمت عدداً من البرامج لايف وشاركت في العديد من المسلسلات العربية وكذلك الخليجية.

آخر عمل شاركت به كان بالموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "وطن عمري"، من ﺇﺧﺮاﺝ عمار رضوان، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم الزعابي.

التواجد بالعاصمة الرياض

تتواجدين غصون بالسعودية وتحديداً الآن بالرياض.. ما سر الزيارة؟

التواجد بالدراما الرمضانية

كانت لك تجربة جميلة بالموسم الرمضاني من خلال مسلسل "وطن عمري" حدثينا عنها؟

وكيف كانت الأصداء التي تلقيتها بعد عرض العمل برمضان؟

هل تفضلين المشاركة بأعمال كثيرة بالموسم الرمضاني أم أنك تفضلين أن تقللي من الظهور على الشاشة؟

لنعد إلى البدايات كيف اقتحمت عالم التمثيل؟

ومن رشحك إلى دخول هذا العالم؟

غصون الطحان- الصورة من المصدر

أعمال شاركت فيها غصون الطحان

من هي الأسماء التي تأثرتِ بها عند دخولك عالم التمثيل؟

التجربة في الدراما السعودية

كانت لك تجربة بالدراما السعودية من خلال عدد من الأعمال... كيف تقيمينها؟

فنانة وفنان تودين التمثيل معهما مستقبلاً؟

ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال مشوارك الفني؟

صديقة من الوسط الفني تحكين لها أسرارك؟

غصون الطحان- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

بعيداً عن الفن

فنانة وفنان يطربك فنه؟

أغنية عالقة بذاكرتك وترددينها هذه الأيام؟

ما هو برجك؟ وهل ترين أنه يحمل صفاتك فعلاً ومتطابق معك؟

ما هي الألوان التي تفضلين ارتداءها؟

كيف تصفين الستايل الخاص بك؟

ماذا يعني لك الحب -الشهرة- السفر؟

حقيقة المملكة العربية السعودية تعتبر واجهة الشرق الأوسط، وبوابة إلى العالم في عدة مجالات في العلم والفن والرياضة وغيرها من المجالات، وهي جزء مني، وأصبحت الآن وجهة المتميزين والموهوبين ورجال الأعمال، وهناك بعض الأعمال والمشاريع القادمة بإذن الله بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة تفيد المجتمع ومحتواها إنساني يشمل كل الجنسيات الخليجية والعربية، والآن يتم الاتفاق عليها وستخرج إلى النور قريباً بإذن الله.كنت مشاركة بالمسلسل في تجربة امرأة تتحدث عن الغربة وجسدت دور "لطيفة "، وهي من تجمع بين هؤلاء الأشخاص المغتربين وهي الجانب الإيجابي بينهم تسمع همومهم وتشاركهم فرحتهم وتنصحهم.كانت جميلة جداً وكان لها أثر كبير في شبابنا اليوم، فأغلب المغتربين لهم ظروف حياة مختلفة لكن تجمعهم المعاناة من الغربة.في الموسم الرمضاني كفنانة أرى من المهم جداً ظهور الفنان، ولكن أفضل أن يكون ظهوري اختياري وانتقائي لشيء مهم يقدم محتوى يليق بالمشاهد والمجتمع. ولا أُفضِّل من ظهوري في العديد من المسلسلات فقط لغاية الانتشار فقط، فأنا تعديت هذه المرحلة وأصبحت أختار أدواري بعناية.اقتحمت عالم التمثيل بشخصيتي وأدائي المتميز بأدواري المركبة والمتنوعة وإتقاني للهجات المتنوعة.كنت أقدم البرامج اللايف المتنوعة ومن خلالها تم اختياري من جهة المركز العربي للأعمال الفنية والمنتج طلال عواملة لدور "عليا" في مسلسل "عودة أبوتاية"، كان دوراً أساسياً وجميلاً جداً، وأتقنت فيها اللهجة البدوية.هناك نجوم وعمالقة الفن منهم منى واصف، عابد فهد، وقصي خولي، فكان لي أهم الأدوار معهم في مسلسل" تخت شرقي" ومسلسل "أسعد الوراق" ومسلسل "الولادة من الخاصرة" والمبدع ناصر القصبي في مسلسل "سلفي".تقدمت الدراما السعودية بشكل ملفت وباهر بتنوعها وأصبحت هدف كل منتج وممثل لأنها ذات انتشار واسع وملحوظ، ومشاركتي في الدراما السعودية مثمرة وأضافت لي.الفنان أحمد الحسن والفنان ناصر القصبي.لا أعدها صعوبات بل مغامرات، فالسفر واختلاف البيئة والدور ونوعية الدراما التي تُطرح تُعد شيئاً شيقاً للفنان المبدع وبالأخص إذا كان التمثيل بالنسبة له هواية.مع احترامي لجميع أخواتي وصديقاتي في الوسط الفني، ولكن الأكثر قرباً مني العائلة.الفنان خالد عبد الرحمن والفنان الراحل أبو بكر سالم.أحب أغاني الأوركسترا السعودية الطربية.برجي القوس، عالم الأبراج وتحليل الشخصيات عبارة عن علم ليس شرطاً أن تتطابق الصفات مع شخصياتنا الحقيقية لكن أشياء بسيطة، ووجدت أن من بعض صفات برج القوس أنه يحب السفر، موهوب، جدي، صادق ويفي في الوعد، هذه الصفات الإيجابية، أما الجانب السلبي فمزاجي قليلاً، ولا يحب فرض القيود بطريقة قاسية فهو برج دبلوماسي، ويكره أيضاً الكذب.الكثير من الألوان ولكن أفضل اللون الأبيض والأسود والأحمر والأزرق السماوي.هو ستايل لا يشبه ستايل أي أحد، ستايل طبيعي لا أتقيد بالماركات ولا تقليد أحد، فأحب أن أختار ما يريحني ويليق في شخصيتي.الحب: هو مصدر سعادة وأمان وطاقة إيجابية.

الشهرة: هي ثمرة جهودي التي بذلتها وتقدير متابعيني لي.

السفر: هو يعني لي سعادة ومن لا يحب السفر.

ما هي مشاريعك القادمة؟

غصون الطحان- الصورة من المصدر

مشروع جديد من نوعه بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بمواهب فنية لعمل إنساني هادف لجميع فئات المجتمع، يلامس احتياجات حياتنا اليومية بشكل واضح، وسأعلن عن تفاصيله فور الاتفاق والانتهاء منه.

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