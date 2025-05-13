أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 04:27 مساءً - انتعشت أماكن التصوير في الأسابيع الماضية بدخول عدد من الأفلام لوكيشن التصوير بعد أشهر من الانشغال بتصوير مسلسلات رمضان 2025، وبعد ذلك الحصول على إجازة عيد الفطر، إلا أن الحياة عادت سريعاً، خاصةً في ظل وجود عدد كبير من الأفلام كان جاهزاً لانطلاق التصوير بعدما تم التحضير لها في الأشهر الماضية، وذلك من أجل عرضها خلال الأشهر المقبلة من عام 2025 وبداية 2026.

"السلم والثعبان" يعود بجزء ثانٍ بعد 24 سنة

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بعد فترة من التحضيرات والتجهيزات انطلق تصويرمطلع شهر مايو الجاري للعرض قبل نهاية هذا العام، ليعود الفيلم مرة أخرى بعد 24 سنة من عرض الجزء الأول، ويتم تقديم العمل الجديد بأبطال مختلفين، حيث يضم في قائمة أبطاله: عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني.

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رامز جلال يعود للسينما في "بيج رامي"

بدأ الفنان رامز جلال قبل أسبوعين تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي" المقرر عرضه في صيف 2025، ليعود به إلى السينما بعد غيابه العام الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رامز جلال كلٌ من: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

آسر ياسين وأسماء جلال في "إن غاب القط"

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الفنانان آسر ياسين وأسماء جلال يواصلان تصوير فيلم "إ" الذي تم استئنافه بعد إجازة عيد الفطر 2025، بعدما صور صناعه اليوم الأول في أحداثه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، حمزة دياب وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، ومقرر عرضه في موسم صيف 2025.

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محمد إمام وشيكو وجهاً لوجه في "صقر وكناريا"

محمد رمضان يسترجع حقبة المماليك وثورة العبيد في "أسد"

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فيلم آخر دخل أماكن التصوير مؤخراً وهو "" بطولة محمد إمام وشيكو، في أول تعاون بينهما، وذلك للعرض في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم كلٌ من: يسرا اللوزي، يارا السكري، إنتصار وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن والرومانسية.الفنان محمد رمضان يعمل حالياً على تصوير المشاهد الأخيرة فيمن أجل عرضه في صيف 2025، حيث قطع صناع الفيلم شوطاً كبيراً في التصوير العام الماضي، والفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته: ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد مالك، على قاسم، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانيين، وتدور أحداثه خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد.

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هشام ماجد وريهام عبد الغفور يصوران "برشامة"

ومن الأفلام التي يتواصل تصويرها في الوقت الحالي، "برشامة" بطولة: هشام ماجد وريهام عبدالغفور، والذي انطلق بعد إجازة عيد الفطر مباشرةً بعد أشهرٍ من التحضيرات، للعرض في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

أحمد عيد وزينة يجتمعان لأول مرة في "الشيطان شاطر"

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فيلم آخر يتواصل تصويره في الوقت الحالي وهو "" الذي يجمع أحمد عيد وزينة، حيث انطلق تصويره الشهر الماضي للعرض قريباً، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن ومدير التصوير أحمد يعقوب، وإنتاج أيمن يوسف، ويشارك في بطولة الفيلم، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

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يسرا تبدأ تصوير "بنات فاتن"

"بنات فاتن" فيلم جديد انطلق تصويره نهاية الأسبوع الماضي، من بطولة يسرا، هدى المفتي، وتأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر، وجاء بدء تصوير يسرا لهذا العمل في الوقت الذي تعاقدت فيه على فيلم جديد آخر بعنوان "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، ويشارك في بطولته ماجد المصري، محمود البزاوي ودنيا سامي، ومقرر بدء تصويره قريباً.

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