العدالة الفرنسية تُصدر قرارًا في قضية جيرارد ديبارديو ... إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أدانت محكمة في باريس يوم الثلاثاء الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بالاعتداء الجنسي على امرأتين في موقع تصوير فيلم عام 2021، وحكمت عليه بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، في تراجعٍ عن مكانة شخصية بارزة في السينما الفرنسية.



في واحدة من أبرز قضايا #MeToo التي تُعرض على القضاة في فرنسا، نفى ديبارديو مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، وقال محاميه إنه سيستأنف قرار المحكمة.

كان ديبارديو، البالغ من العمر 76 عامًا، شخصية بارزة في السينما الفرنسية، حيث لعب دور البطولة في أكثر من 200 فيلم على مدى خمسة عقود، بما في ذلك "البطاقة الخضراء" و"المترو الأخير" و"سيرانو دي برجراك".

شكّلت محاكمته لحظة حاسمة لحركة #MeToo الاحتجاجية ضد العنف الجنسي، والتي لم تحظَ بنفس القدر من الزخم في فرنسا كما في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود دلائل على تغير المواقف الاجتماعية.

قالت إحدى المدعيتين، أميلي ك، وهي مصممة ديكور تبلغ من العمر الآن 54 عامًا، للمحكمة إن الممثل تحسس جسدها بالكامل بينما كان يحاصرها بين ساقيه ويطلق تعليقات جنسية صريحة في موقع التصوير عام 2021. وقالت: "كنت مرعوبة، كان يضحك".

كان ديبارديو، الذي أنكر تهمة الاعتداء الجنسي، قد جادل أمام المحكمة بأنه لم يعتبر لمس مؤخرة شخص ما اعتداءً جنسيًا، وأن بعض النساء يُصدمن بسهولة.

وعند النطق بالحكم، قال القاضي تييري دونارد عن ديبارديو: "يبدو أنه لم يُدرك مفهوم الموافقة أو العواقب الوخيمة والمؤلمة لسلوكه تجاه النساء اللواتي اعتدى عليهن".

وأمر بوضع ديبارديو، الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية.