تفاصيل إطلالة الأميرة عائشة بنت فيصل في حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الأميرة عائشة بنت فيصل بفستان أميري في حفل زفافها،و تألقت بفستان أبيض عكس ذوقها الناعم والمميز.

جمع الفستان بين قماشي الساتان والدانتيل، وجاء بتصميم تنورة منفصلة من قماش الساتان، مع كاب ناعم من الدانتيل غطى الرقبة والأكتاف، بالإضافة إلى طرحة من التول مطرزة من الجوانب.

وحملت بيدها باقة ورود ناعمة وصغيرة.

وأكملت الأميرة عائشة إطلالتها بأقراط ألماسية وسواراً ماسياً، وإرتدت تاج الماسي على شكل زهرة كانت قد إرتدته شقيقتها الأميرة آية بحفل زفافها عام 2014، ويقال أنه يعود لوالدتها الأميرة علياء.

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