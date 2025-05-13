ميرنا وليد - بيروت - بمبادرة لافتة ومميزة، قام طلاب جامعة LAU بتكريم عدد من الشخصيات المشهورة، مثل الممثلين طلال الجردي، طارق تميم، كارمن بصيبص، الإعلاميين زافين قيومجيان، غيدا مجذوب، كارن بستاني، الممثلة وفاء حلاوي، والكولوريست ديما جعجع.
موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وشهدنا مدى الفخر والسعادة عند المُكرّمين، وقد تخلل المناسبة تواجد كورال الفيحاء الذي قبل تكريم أي شخص كان يُبهرنا بأدائه.
وقد أجرينا تقريرا ضم العديد من الشخصيات، على ان تُعرض مقابلتي طلال الجردي وطارق تميم قريبا.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكريم كارمن بصيبص وطلال الجردي وطارق تميم وزافين قيومجيان وغيرهم..هذا ما صرّحوا به للفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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