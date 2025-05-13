تكريم كارمن بصيبص وطلال الجردي وطارق تميم وزافين قيومجيان وغيرهم..هذا ما صرّحوا به للفن

ميرنا وليد - بيروت - بمبادرة لافتة ومميزة، قام طلاب جامعة LAU بتكريم عدد من الشخصيات المشهورة، مثل الممثلين طلال الجردي، طارق تميم، كارمن بصيبص، الإعلاميين زافين قيومجيان، غيدا مجذوب، كارن بستاني، الممثلة وفاء حلاوي، والكولوريست ديما جعجع.



موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وشهدنا مدى الفخر والسعادة عند المُكرّمين، وقد تخلل المناسبة تواجد كورال الفيحاء الذي قبل تكريم أي شخص كان يُبهرنا بأدائه.

وقد أجرينا تقريرا ضم العديد من الشخصيات، على ان تُعرض مقابلتي طلال الجردي وطارق تميم قريبا.

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