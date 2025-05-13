شكرا لقرائتكم خبر عن رماد من زمن الفتونة فى 3 ليالٍ على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام عرض (رماد من زمن الفتونة) لـ فرقة فرسان الشرق للتراث تصميم وإخراج كريمة بدير، تأليف دراما محمد فؤاد، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل ومخرج منفذ رجوى حامد وبإشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت، وذلك لمدة 3 ليال متتالية تبدأ فى التاسعة مساء الخميس والجمعة والسبت 15 ، 16 و17 مايو علي مسرح الجمهورية.

يتناول العرض سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية، وكشف أبعادا جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة، وكذلك الصراع الداخلى والخارجى للمرأة فى مواجهة الضغوط المجتمعية وذلك إثبات منها لدورها في التغيير والتأثير على محيطها ومساندة منها للحرية والمساواة.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوى فى دور ( المؤنث والغجرية)، عبد الرحمن دسوقى ، نادر جمال ، باسم مجدى بالتبادل فى دور ( رجل التكوين ) ، إبراهيم خالد بالتبادل مع محمد هلال فى دور الفتوة ، نوران محمد فى دور الأم ، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمه محسن فى دور شرابه ، نور الدين عمر بالتبادل مع أحمد عاطف فى دور الفتوة 2 وأشرف كوداك فى دور الفتوة 3 ، امجد إبراهيم فى دور الدرويش ، عبد الرحمن دسوقى فى دور كبير الأعيان ، هانى حسن ، صافى محمد ، هادى جلال فى دور الأقنعة ، رناء علاء فى دور أنثى التكوين.



فرقة فرسان الشرق

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى والعربى وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أولى أعمالها عام 2009 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت إستحسان وإعجاب الجمهور ،شاركت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن عن عرض بهية عام 2019 وحققت العديد من النجاحات المميزة.