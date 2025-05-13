شكرا لقرائتكم خبر عن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى الـ78 جاهزة لاستقبال النجوم والان مع تفاصيل الخبر

وضع مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ78 اللمسات النهائية لحفل الافتتاح الليلة، حيث فرشت السجادة الحمراء لتعلن جاهزية المهرجان لاستقبال ضيوف ونجوم العالم وصناع السينما من كل مكان.



السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي



السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي



تحضيرات انطلاق مهرجان كان السينمائي



السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي



تجهيز السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، يستقبل لأول مرة من خلال جناح موحد يجمع بين مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام وهي خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر على الساحة السينمائية العالمية من خلال كيان واحد يمثل صناعة السينما المصرية.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائى عن حضوره البارز فى مهرجان كان السينمائى المقبل، من خلال خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر السينمائى، حيث يكون المهرجان مشاركًا رئيسيًا فى مهرجان كان، إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، ضمن جناح مصري موحد.

وأكد المهرجان أن التعاون يشهد مؤسسات مصرية بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، مشددا على التزام مهرجان الجونة المتجدد بالترويج لصناعة السينما المصرية عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية، وسيكون الجناح المصرى بمثابة مركز رئيسى للتواصل والنقاشات وعرض المشاريع المقبلة.

ويستعد مهرجان الجونة السينمائى، بالتعاون مع شركائه، لاستضافة سلسلة من الفعاليات الجذابة، مثل حلقات نقاشية تضم خبراء الصناعة، وتركز على أحدث الاتجاهات الدولية، والفرص الإنتاجية، ودور المهرجانات السينمائية فى المشهد السينمائى العالمى، بالإضافة لعدد من فعاليات التشبيك، التى توفر فرصًا غير رسمية للتواصل بين صناع الأفلام والمنتجين والموزعين ومحترفى الصناعة.

وأكد هذا الحضور الموحد فى مهرجان كان، من خلال الجناح المصرى، التزام جميع الجهات المعنية بهذا الجناح فى مهرجان كان السينمائى بالارتقاء بالسينما المصرية على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون الهادف داخل مجتمع السينما الدولى.