شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى: حفل الدار البيضاء من أروع تجاربى الفنية.. وجمهور المغرب راقٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذى حققه حفلها الغنائى الأخير فى العاصمة المغربية الدار البيضاء، مؤكدةً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الحفل يُعد من أبرز وأجمل التجارب الفنية فى مسيرتها.

وقالت مروة ناجي: "سعيدة جدا برد الجميل الذي قدمه الجمهور المغربي الراقي، الذي أثراني بحفاوة الاستقبال، وأذهلني بحضوره المكثف، ما يعكس تمسكهم بالفن الأصيل. هذا الحفل شرفٌ كبير لي، وسأحمله كـ وسام على صدري لهذا الحب الذي لا حدود له".



مروة ناجي

وأضافت الفنانة أن التفاعل الجماهيري الكبير خلال الحفل، سواء عبر الحضور المميز أو الطاقة الإيجابية التي غمرت المكان، شكل دافعًا جديدًا لها لمواصلة العطاء الفني، معبرةً عن امتنانها للجمهور المغربي الذي وصفته بـ"الصديق الوفي للفن والفنانين".