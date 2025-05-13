شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم السنغالى "ديمبا" فى نادى السينما الأفريقية 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى السينما الأفريقية الفيلم السنغالى "ديمبا" للمخرج مامادو ديا، وذلك يوم السبت 31 مايو الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الرابعة عشرة.

نادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، والنادى هو الوحيد فى جمهورية مصر العربية الذى يختص بعرض أفلام من السينما الأفريقية، ومنها الأفلام الحاصلة على جوائز.

ديمبا على وشك أن يتقاعد عن العمل بعد 30 سنة من الخدمة في بلدية مدينته الصغيرة شمال السنغال، وفي فصل صيف حار، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لوفاة زوجته، يدرك ديمبا أنه لم يعد قادرا على التحمل مع تدهور صحته العقلية، يعاود الاتصال بابنه بعد فترة من القطيعة، فالحزن والاكتئاب يتشابهان لدرجة أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي حثت الأطباء منذ سنوات على عدم تشخيص الأفراد الذين فقدوا أقاربهم بسبب الاكتئاب، ولكن ماذا يعني هذا الأمر في مجتمع تظل الاضطرابات النفسية والاجتماعية من التابوهات؟ هل سينجح ديمبا في التعافي من هذا الحداد دون أن يفقد نفسه؟

مخرج الفيلم مامادو ديا هو مخرج سنغالي درس الإخراج وكتابة السيناريو في مدرسة تيش العليا للفنون في جامعة نيويورك. عرض فيلمه الطويل والد نافع لأول مرة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي سنة 2019، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم أول وجائزة الفهد الذهبي في قسم "سينمائيو الحاضر"، ثم عُرض الفيلم في اكثر من 80 مهرجانا في جميع أنحاء العالم وتم اختياره لتمثيل السينغال في جوائز الأوسكار لسنة 2021. من خلال شركته Joyedidi، التي شارك في إحداثها مع مابا با، قاما في السينغال باستخدام شاشة قابلة للنفخ من أجل عرض الفيلم في الهواء الطلق.